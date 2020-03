Wirtschaftskammerwahl – SWV Wien gewinnt 25 Mandate dazu

Mandatszuwachs von 311 auf 336 – Im Lebensmitteleinzelhandel erstmals auf Platz eins

Wien (OTS/SWV Wien) - Bei der Wirtschaftskammerwahl in Wien hat der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) 25 Mandate dazu gewonnen. Künftig stellt er gesamt 336 Mandate in allen Fachgruppen, davor waren es 311 Mandate. Damit wird der SWV künftig 25,7 Prozent der Mandate in allen Fachorganisationen stellen. Der Zugewinn in den Fachgruppen ist ein Erfolg, auf den wir stolz sind“, erklären Marcus Arige, Spitzenkandidat des SWV Wien und Fritz Strobl, Präsident des SWV Wien. In zwölf Fachgruppen konnte der SWV den ersten Platz erreichen. ****



In der prestigeträchtigen Fachgruppe Lebensmitteleinzelhandel hat man erstmals den Wirtschaftsbund überholt und liegt auf dem ersten Platz. Das ist ein tolles Ergebnis, für das wir uns bei Spitzenkandidat Ali Celik bedanken wollen“, freuen sich Arige und Strobl.



Im Lebensmittelgewerbe konnte sich der SWV auf vier Mandate verdoppeln. Zulegen konnte der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien auch in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation von acht auf neun Mandate. Ein zusätzliches SWV-Mandat gibt es darüber hinaus jeweils in der Fachgruppe Film- und Musikwirtschaft, bei den Kaffeehäusern und der Fachgruppe Druck.



Für SWV-Spitzenkandidat Marcus Arige ist das Wahlergebnis ein klarer Auftrag: Wir sind von Ein-Personen-Unternehmen, kleinen und mittleren Betrieben gewählt worden. Für sie werden wir in den kommenden Jahren kantige Oppositionspolitik machen. Unsere Forderungen bleiben aufrecht, jetzt geht es ans Umsetzen. Selbstständige müssen ordentlich sozial abgesichert und finanziell spürbar entlastet werden.“ (SCHLUSS)



