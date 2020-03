Ingrid Korosec gratuliert Werner Huber zur einstimmigen Wiederwahl als Vorarlberger Seniorenbund-Obmann

Seniorenbund-Präsidentin lobt sowohl die Arbeit der Ortsgruppen in allen Bundesländern als auch die Vorreiterrolle Vorarlbergs, etwa bei der Einführung des Pflegegeldes 1993.

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Werner Huber herzlich zur einstimmigen Wiederwahl als Vorarlberger Seniorenbund-Obmann! Diese Bestätigung für ihn und sein Team ist der Lohn dafür, dass sie den Seniorenbund mit großem Engagement am Puls der Zeit halten und die Organisation sowohl für ältere als auch jüngere Seniorinnen und Senioren attraktiv machen“, freut sich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec anlässlich des heutigen Landestags des Vorarlberger Seniorenbundes. „Außerdem wurde heute wieder eindrucksvoll bewiesen, wie stark und aktiv die ältere Generation noch ist und sich politisch einbringt“, so Korosec.

Landes- und Ortsgruppen sind das Rückgrat des Seniorenbundes

Ingrid Korosec betont die große Wichtigkeit der Bezirks- und Ortsgruppen als Rückgrat des Seniorenbundes – nicht nur in Vorarlberg, sondern in allen Bundesländern. „Ihr macht den Seniorenbund zu einer lebendigen Gemeinschaft, sie sind das Herz des Seniorenbundes. Die enge Abstimmung mit den Orts- und Landesgruppen ermöglicht uns erst, eine starke Interessenvertretung der Seniorinnen und Senioren zu sei“, so Korosec.

Vorreiterland Vorarlberg

Ingrid Korosec hebt auch die große Rolle des nur flächenmäßig kleinen Vorarlbergs in der jüngeren Politikgeschichte hervor. „Beispielsweise war der Grundstein für die Einführung des Pflegegelds 1993 das unermüdliche Engagement und die sozialpolitische Weitsicht des damaligen Seniorenbund-Obmannes, Gottfried Feurstein“, sagt sie.

Außerdem habe Vorarlberg als erstes Bundesland gezeigt, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Volkspartei und den Grünen funktioniert: „Indem man pragmatisch und sachorientiert miteinander arbeitet und den Kompromiss zum Wohle der Bevölkerung über ideologische Befindlichkeiten stellt. Diese Vorbildwirkung hat nun bis auf Bundesebene ausgestrahlt“, betont sie abschließend.

