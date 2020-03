Ärztefunkdienst 141 seit einer Woche rund um die Uhr im Corona-Einsatz

100 Corona-Tests pro Tag und Nacht abgenommen – Ab sofort betreut der Ärztefunkdienst 141 in Wien Corona-Verdachtsfälle zu Hause

Wien (OTS) - Seit Freitag, 28. Februar 2020, sind die Ärztinnen und Ärzte des Ärztefunkdiensts 141 der Ärztekammer für Wien 24 Stunden täglich im Corona-Einsatz. Untertags sind derzeit parallel immer drei Fahrzeuge des Ärztefunkdiensts 141 unterwegs, in der Nacht zumindest eines, bei Bedarf wird jeweils aufgestockt. Innerhalb von 24 Stunden werden in etwa 100 Corona-Verdachtsfälle zu Hause aufgesucht und Tests abgenommen. Zusätzlich zu den Testungen übernimmt der Ärztefunkdienst 141 in Wien ab sofort auch die weitere medizinische Betreuung von Corona-Verdachtsfällen zu Hause. ****

„Die Ärztinnen und Ärzte, die sich für den aufreibenden Corona-Einsatz in Wien zur Verfügung stellen, leisten hervorragende Arbeit, und das neben ihren hauptberuflichen Tätigkeiten in Wiener Spitälern oder in ihren eigenen Ordinationen“, betont Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer für Wien. „Nur dadurch, dass der mit der Stadt Wien und dem Krankenanstaltenverbund (KAV) ausgearbeitete Corona-Notfallplan durch den Ärztefunkdienst 141 so gut umgesetzt wird und Corona-Verdachtsfälle zu Hause betreut werden, konnte die Zahl der tatsächlichen Corona-Infizierten in der Zwei-Millionen-Metropole Wien bis jetzt verhältnismäßig niedrig gehalten werden“, ergänzt Johannes Steinhart, Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien.

Besonders wichtig sei daher nach wie vor, dass Personen, die unter den Symptomen Husten, Kurzatmigkeit und Fieber leiden und Kontakt mit einer bestätigt an Coronavirus erkrankten Person hatten oder von einem Aufenthalt in einer vom Coronavirus betroffenen Region zurückgekommen sind, auf keinen Fall eine Ordination oder eine Spitalsambulanz aufsuchen. Steinhart: „Diese Patientinnen und Patienten sollen die Gesundheitshotline 1450 anrufen. Dort werden sie nach einer Erstabfrage zu den Ärztinnen und Ärzten des Ärztefunkdiensts 141 verbunden, und dieser schickt im Verdachtsfall einen Arzt zu ihnen nach Hause.“ (bs)

(S E R V I C E – Wichtige Informationen zum Coronavirus finden Sie auf der Website der Ärztekammer für Wien unter www.aekwien.at/coronavirus.)

