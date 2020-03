WKÖ-Mahrer: Jetzt rasch, unbürokratisch und punktgenau Maßnahmen setzen

Coronavirus: Überbrückungsfinanzierung für betroffene Betriebe “wichtiger Schritt“ – Informationsfluss funktioniert sehr gut – Österreich sehr gut abgestimmt

Wien (OTS) - „Österreich agiert in Hinblick auf die Auswirkungen des Coronavirus sehr gut abgestimmt. Das ist ein wichtiges Signal an die Betriebe und an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Natürlich herrscht Betroffenheit in manchen Branchen und bestimmten Regionen und deshalb ist es wichtig, hier unbürokratisch, schnell und punktgenau zu handeln und die richtigen Maßnahmen zu setzen“, sagte Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), nach einem gemeinsamen Austausch der Sozialpartner mit der Bundesregierung zum Thema Coronavirus.

Mahrer verwies darauf, dass die Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftsstandort derzeit noch überschaubar sind. Selbst bei einem leichten Minus durch das Coronavirus werde das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr mit einem Prozent positiv sein: „Die Überbrückungsfinanzierung für betroffene Betriebe in Höhe von 10 Millionen Euro ist hier ein wichtiger Schritt. Das hilft vor allem unseren kleinen und mittleren Betrieben.“ Sollten sich die Szenarien aber verändern, müsste hier Handlungsspielraum in Hinblick auf weitere Maßnahmen, wie etwa Kurzarbeit, bestehen. Diese habe Bundeskanzler Sebastian Kurz bereits zugesichert. „Wir sehen, dass der Informationsfluss sehr gut funktioniert und dies den Betrieben und den Menschen in all ihren Fragen Sicherheit gibt. Dies sollte auch die Richtung für die kommenden Tage und Wochen sein“, so der WKÖ-Präsident abschließend.

Die WKÖ bietet über den Coronavirus Infopoint unter T: 0590900-4352 von Mo-Fr 9:00-17:00 Uhr bzw über E-Mail: Infopoint_Coronavirus @ wko.at und unter wko.at/coronavirus Informationen an. (PWK082/us)

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Horner

Wirtschaftskammer Österreich

Sprecherin des Präsidenten

T 0590900 4462

E sonja.horner @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe