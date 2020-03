Grüner 5-Punkte-Plan zur Stärkung von Frauen in der Wirtschaft

Maßnahmen wie Förderinitiativen für Unternehmerinnen und eine Quotenlösung in der WKO gefordert

Wien (OTS) - Sigrid Maurer, Klubobfrau der Grünen, und Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, präsentierten heute den Grünen 5-Punkte-Plan zur Stärkung von Frauen in der Wirtschaft. Er sieht unter anderem eine Förderinitiative für Unternehmerinnen und eine Quotenlösung in der WKO vor.

„Obwohl bereits jedes zweite Unternehmen von einer Frau gegründet wird, ist der Berufsalltag vieler Unternehmerinnen in Österreich ein einziger Hürdenlauf“, so Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft: „Frauen in der Wirtschaft verdienen deutlich weniger als Männer, können ihr Unternehmen schwieriger finanzieren und müssen weiterhin den Haushalt schupfen. Kein Wunder, denn die Interessen von Frauen werden traditionell vor allem von Männern vertreten.“

Jungwirth: „Damit Frauen in der Wirtschaft gleichziehen können, braucht es endlich bessere Rahmenbedingungen. Ein erster Schritt ist eine stärkere weibliche Präsenz im Herrenklub WKO, hier brauchen wir eine Quote. Außerdem müssen Frauen leichter an Kredite herankommen können und brauchen ein Umfeld, in dem Elternarbeit auf beide Teile gleichmäßig verteilt wird und Kinderbetreuungseinrichtungen Vollzeitarbeit für Frauen möglich macht.“

Sigrid Maurer sieht im Ausbau der Betreuungsinfrastruktur ein weiteres dringendes Handlungsfeld: „Die Verfügbarkeit ganztägiger und hochqualitativer Krabbelstuben- und Kindergartenplätze ist auch für selbstständige Frauen sehr wichtig. Wir sind hier mit dem Koalitionspartner ÖVP im guten Einvernehmen, dass es einen massiven Ausbau der Plätze und eine Ausbildungsoffensive für Elementarpädgagog*innen braucht“, so die Klubobfrau der Grünen.

