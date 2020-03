FPÖ – Vilimsky: Sichere Grenzen gibt es nur, wenn man die Regeln ändert

Grenzschließung ist einzige Möglichkeit, um einem Massenansturm wirkungsvoll zu begegnen

Wien (OTS) - „Die EU-Außengrenzen lassen sich nur dann wirklich sichern, wenn wir auch verhindern, dass Migranten sie überschreiten können“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament. „Bei einem Massenansturm, wie er derzeit aus der Türkei vor allem Richtung Griechenland erfolgt, müssen Grenzen auch geschlossen werden“, so Vilimsky. Er begrüßte daher die Entscheidung der griechischen Regierung, derzeit keine neuen Asylanträge anzunehmen und forderte Unterstützung für Griechenland zum Schutz der Außengrenzen.

„Die Regeln in der EU müssen sich insofern ändern, als dass eine Grenzschließung bei einem Massenansturm von Migranten möglich sein muss – insbesondere dann, wenn sie aus sicheren Drittstaaten kommen. Sie nur zu kontrollieren, aber einreisen und einen Asylantrag stellen zu lassen, wird die illegale Migration mit all ihren Folgen nicht aufhalten“, so der freiheitliche EU-Abgeordnete. „Die Migranten, die jetzt vor der Außengrenze stehen, wurden von der Türkei seit Jahren versorgt und sie sind dort in keiner Weise verfolgt - es gibt also keinen Grund, sie als Flüchtlinge zu akzeptieren.“

„Verschärfend kommt hinzu, dass Migranten, die mit Gewalt die Grenze zu überschreiten versuchen, auch nach dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sofort und direkt wieder zurückgeschoben werden können“, so Vilimsky.

Gleichzeitig wies der Europaparlamentarier darauf hin, dass auch die geltenden Schengen-Regeln nicht ausreichen, um ein Weiterziehen von Migranten innerhalb Europas effizient zu verhindern: „Auch innerhalb der EU muss es für Ausnahmefälle, wie einem Massenzustrom die Möglichkeit für Grenzschließungen und nicht nur Kontrollen geben, um Migranten direkt an der Grenze zurückzuweisen, zumal diese ja an den EU-Binnengrenzen ohnehin aus sicheren Drittstaaten kommen. Sichere Grenzen gibt es nur, wenn man auch die Regeln ändert.“

„Die EU hat seit 2015 nichts weitergebracht. Es wurde immer nur über die Verteilung von Migranten diskutiert, statt darüber, wie wir die Union gegen einen Massenansturm absichern können“, sagte der freiheitliche EU-Abgeordnete. Die Union sei daher für einen Massenzustrom heute so wenig gerüstet wie 2015. Vilimsky: „Man soll nicht vergessen: Zwei Drittel der Asylwerber in der EU erhalten weder einen Flüchtlings- noch einen subsidiären Schutzstatus.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at