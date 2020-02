Wien-Bonus für Unternehmen: Langjähriger Wunsch des SWV Wien umgesetzt

Wien (OTS/SWV Wien) - „Wenn Firmen extra nach Wien fahren, um einen Wasserhahn zu tauschen, ist das absurd. Gerade in einer Stadt wie Wien gibt es immer einen geeigneten Anbieter in der Nähe. Es ist deshalb absolut notwendig, dass die Stadt Wien bei öffentlichen Vergaben jetzt alle Spielräume des EU-Rechts nutzt. Damit wurde auch ein langjähriger Wunsch des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands aufgegriffen und durch Bürgermeister Michael Ludwig umgesetzt“, ist Fritz Strobl, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien (SWV Wien) und Vizepräsident in der Wirtschaftskammer Wien, erfreut über die Wiener Qualitätsoffensive.

Bei öffentlichen Aufträgen wird künftig neben bestimmten Sozial- und Umweltkriterien auch die geografische Nähe stärker berücksichtigt, so wie es der SWV Wien vorgeschlagen hat. „Ich danke Bürgermeister Michael Ludwig für seinen persönlichen Einsatz für die Wiener Unternehmen. Mit dem Bonus werden die Wiener Klein- und Mittelbetriebe jetzt noch stärker in den Fokus gerückt. Mit der Berücksichtigung der geografischen Nähe kann die gesamte regionale Wirtschaft gezielt gefördert werden und gibt Klein- und Mittelbetrieben die Chance, ihre Auftragsbücher auszulasten“, betont Strobl.



Damit die Maßnahme wirkt, sollten öffentliche Ausschreibungen so gestaltet werden, dass sich vor allem Klein- und Mittelbetriebe beteiligen können. "Es sind die Wiener Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe, die in den Standort investieren und damit Arbeitsplätze schaffen und Grätzel lebendig halten. Zusätzlich zum Wien-Bonus auf Ausschreibungen sollten diese deshalb auch so gestaltet werden, dass sich möglichst auch KMU beteiligen können", sagt der Präsident des SWV Wien abschließend.

