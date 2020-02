Nationalrat – Nussbaum erfreut über Verbesserungen für Menschen mit Behinderung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung Verena Nussbaum freute sich sehr, „dass es heute über die Parteigrenzen hinweg im Nationalrat gelingt, Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen zu beschließen. Jetzt geht es dann um die Umsetzung, da werden wir genau drauf schauen, dass das auch passiert.“ Tagtäglich sei zu sehen, wie die Menschen in den Beschäftigungsstrukturen großartige Arbeit leisten und sie damit ein eigen- und selbständiges Leben führen können. „Wir sehen aber nicht – und das ist auch nicht einzusehen –, dass sie keinen Lohn und keine kranken- und pensionsrechtlichen Absicherung haben. Das hält sie immer in Abhängigkeit von der Familie“, so Nussbaum. ****

Gerade auch bei jungen Menschen ist es wichtig, nicht immer eine bindende Arbeitsunfähigkeit festzustellen, sondern längere Erprobungsphasen zu ermöglichen. „Dadurch sollen ihre Potentiale und Fähigkeiten besser erkannt werden und damit dem Wunsch vieler junger Menschen mit Behinderungen genüge getan werden“, so Nussbaum.

Weitere Maßnahmen, die kommen sollen, sind eine österreichweite Regelung für die persönliche Assistenz im Freizeitbereich sowie die Schaffung eines Inklusionsfonds analog zum Pflegefonds, da durch die sehr unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern dringender Handlungsbedarf besteht. „Dieser unbefriedigende Zustand soll auch abgestellt werden“, so Nussbaum. (Schluss) ls/sl/mp

