SWV – Arige ad Arbeitszimmer: Pauschaler Absetzbetrag statt Peanuts für EPU

Arige fordert pauschalen Absetzbetrag von 3.000 Euro pro Jahr

Wien (OTS/SWV Wien) - Laut der türkis-grünen Bundesregierung sollen Arbeitszimmer mit maximal 100 Euro pro Monat abgeschrieben werden können, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. "Ein-Personen-Unternehmen werden einmal mehr mit Peanuts abgespeist. Das türkis-grüne Modell geht völlig an der Lebensrealität von Ein-Personen-Unternehmen vorbei", kritisiert Marcus Arige, Spitzenkandidat des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien (SWV Wien).



"Viele Selbstständige haben räumlich kein Arbeitszimmer, sondern ihren Laptop im Wohnzimmer stehen. Nicht wenige Selbstständigen wohnen, schlafen und arbeiten überhaupt in einem Raum", erzählt der Spitzenkandidat. Solange nur das Arbeitszimmer und nicht der Arbeitsplatz abgeschrieben werden kann, werden sie von der angekündigten Maßnahme nicht profitieren. Das gilt auch für jene Selbstständige, die ihren Arbeitsplatz zum Beispiel in einem Coworking Space oder woanders haben.



Damit alle Ein-Personen-Unternehmen entlastet werden, fordert Marcus Arige einen pauschalen Absetzbetrag für den Arbeitsplatz zu Hause: "Bei Ein-Personen-Unternehmen ist die Grenze zwischen Job und Privatem oft fließend. Deshalb muss der Arbeitsplatz zu Hause monatlich mit 250 Euro pauschal abgeschrieben werden können, unabhängig davon, ob diese räumlich vom privaten Bereich getrennt sind." Das Modell des SWV Wien sieht explizit die Absetzbarkeit des Arbeitsplatzes vor, und nicht die des Arbeitszimmers. 250 Euro entsprechen etwa auch dem, was Selbstständige für einen Arbeitsplatz in einem Coworking Space zahlen. Damit würden alle EPU, aber auch KMU profitieren.



"Das türkis-grüne Modell der Bundesregierung ist nichts weiter als heiße Luft und reiht sich in eine Reihe von Alibiaktionen ein. Während Harald Mahrer mindestens 23.500 Euro an Mitgliedsbeiträgen an einem Abend ausgibt, werden Ein-Personen-Unternehmen mit maximal monatlich 100 Euro abgefertigt. Auch das kann bei der Wirtschaftskammerwahl abgewählt werden. Dort ist die einzig relevante verbliebene Oppositionsfraktion der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband", schließt Marcus Arige.

