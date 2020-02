Termin-Aviso: Hygiene-Profi Hagleitner startet mit Produkten für Endkunden – Pressekonferenz am 6. März 2020

Wien (OTS) - Eigene Produkte für Endkunden bringt Hagleitner am 6. März 2020 auf den Markt. Das Unternehmen aus Österreich ist international für professionelle Hygiene-Erzeugnisse bekannt, zu finden in öffentlichen Einrichtungen – wie in Hotels, Fußballstadien und Krankenhäusern. Somit erweitert die Firma ihr Angebot, zu Hagleitner tritt eine neue Marke hinzu.

Konkrete Themen am 6. März 2020

Die Pressekonferenz ist zeitgleich mit dem Verkaufsstart angesetzt, es geht um

Marktforschung,

Entwicklung,

Körperpflege,

Desinfektion gegen Krankheitserreger,

eine neue Marke, neue Produkte,

neue Fertigungsanlagen,

Arbeitsplätze – und

Wachstum.

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner

Rede und Antwort stehen:

Stefanie Hagleitner, Marken-Verantwortliche

Hans Georg Hagleitner, Unternehmensinhaber und Geschäftsführer

Christoph Lind, Entwicklungsleiter bei Hagleitner

Kerstin Heine, Chemikerin bei Hagleitner

sowie

Motivforscherin Helene Karmasin (von Karmasin Behavioural Insights)

Ort und Datum

Die Pressekonferenz findet am

6. März 2020 von 9:30 bis 10:15 Uhr

im APA-Pressezentrum in Wien

statt.

APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Vertreterinnen und Vertreter sämtlicher Medien sind herzlich willkommen: Print- und Onlineredaktionen, Radio- und TV-Teams, Fotografinnen und Fotografen.

Live-Streaming

In Echtzeit lässt sich die Pressekonferenz online mitverfolgen:

Über Hagleitner Hygiene

Hagleitner spendet High-End-Hygiene: für den Waschraum, die Küche, die Wäsche, fürs Housekeeping sowie zur Hand- und Flächendesinfektion. Ausgangspunkt dafür ist Zell am See (Österreich). Hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Alle weiteren Niederlassungen sind Vertriebsstätten. Das Unternehmen wirkt so an insgesamt 27 Standorten in zwölf Ländern – mit 1.240 Beschäftigten. Von April 2018 bis März 2019 hat Hagleitner 125.288.000 Euro umgesetzt (Wirtschaftsjahr).

