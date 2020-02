AVISO PK: Stimmen gegen Armut. Stimmen gegen die „Zwei-Dritteldemokratie“.

Die 12. Österreichische Armutskonferenz thematisiert die tiefe soziale Kluft in der Demokratie.

Wien (OTS) - Pressekonferenz

Mittwoch, 04.März

10.00Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Mit:

Martina ZANDONELLA, Sozialwissenschafterin, SORA-Institut

Henriette GSCHWENDTNER, Interessensvertreterin bei Exit-Sozial und „Sichtbar Werden“

Michaela MOSER, Prof FH St.Pölten, Die Armutskonferenz.

Martin SCHENK, Sozialexperte & Psychologe, Die Armutskonferenz.



Themen:

- Zusammenhänge von sozialer Ungleichheit und Demokratievertrauen

- Wie soziale Ausgrenzung die Demokratie gefährdet und was wir dagegen tun können



Auf der 12. Österreichischen Armutskonferenz vom 9-11. März in Salzburg wollen wir der Frage nachgehen, wie Demokratie gestaltet werden kann, damit alle gesellschaftlichen Gruppen teilhaben und mitbestimmen. Was braucht es, damit die Stimmen ausgegrenzter und armutsbetroffener Menschen gehört werden? Je höher die soziale Ungleichheit in einem Land, desto geringer das Vertrauen in die Demokratie. Die Mehrzahl der Menschen im ökonomisch schwächsten Drittel hat den Eindruck, ihre Stimme zählt nicht. Kein Wunder. Die oberen zwei Drittel der Gesellschaft haben einen wesentlich größeren Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments als das untere Drittel.

Die Armutskonferenz

Die Armutskonferenz ist als Netzwerk von über 40 sozialen Organisationen, Selbsthilfegruppen, sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen aktiv. Gemeinsam mit Armutsbetroffenen engagiert sie sich für eine Verbesserung der Lebenssituation. Die in der Armutskonferenz zusammengeschlossenen Initiativen beraten, unterstützen und begleiten über 500.000 Menschen im Jahr.

Pressekonferenz: Stimmen gegen Armut. Stimmen gegen die „Zwei-Dritteldemokratie“

Datum: 04.03.2020, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

01/4026944 od 0664/5445554

www.armutskonferenz.at