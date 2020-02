FMK: Handys niemals in Nassräumen aufladen!

Stromunfall mit Handy am Ladegerät in der Badewanne

Wien (OTS) - Laut Medien kam es am Sonntag, 23.2. zu einem furchtbaren Unfall in Vorarlberg. Demnach hat eine Jugendlich ihr Handy in der Badewanne benutzt, während es an das Ladekabel angeschlossen war.

Offensichtlich ist ihr dabei das Mobiltelefon ins Badewasser gefallen. Laut Medienberichten ist sie daran gestorben.

FMK warnt: Ladegeräte haben in Nassräumen nichts zu suchen

Wasser stellt in Verbindung mit Geräten, die an den Netzstrom angeschlossen sind, eine ernst zu nehmende Gefahr dar, wenn auch die Strominstallation oder die Sicherungsvorrichtungen wie der Fehlerstrom-Schutzschalter nicht gewartet sind.

Dies wird bei der Benützung von Mobiltelefonen, die an das Ladegerät angeschlossen sind, leicht übersehen, weil Handys an sich harmlos sind, selbst wenn sie ins Wasser fallen. Hier ist im schlimmsten Fall nur damit zu rechnen, dass das Gerät nicht mehr repariert werden kann.

Anders jedoch, wenn das Handy gerade aufgeladen wird. In diesem Fall besteht über das Ladegerät in der Steckdose eine indirekte Verbindung zum Netzstrom. Ladegeräte und-Kabel sind nicht für den Gebrauch in Nassräumen geeignet und üblicherweise auch nicht wasserdicht. Deshalb haben Ladegeräte generell in Nassräumen nichts zu suchen.

Rückfragen & Kontakt:

Gregor Wagner

Pressesprecher

Forum Mobilkommunikation – FMK

Mariahilfer Straße 37-39, A-1060 Wien

Mobil: +43 664 619 25 12

Fix: +43 1 588 39 15,

Fax: +43 1 586 69 71

Email: wagner @ fmk.at

Website: www.fmk.at