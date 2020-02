2FÜR4BEINER: Wiener Tierschutzverein startet neue Initiative

WTV startet neue generationsübergreifende Initiative für ehrenamtliche Mitarbeit.

Vösendorf (OTS) - Mit rund 1.000 zu versorgenden Schützlingen ist das Tierschutzhaus in Vösendorf die größte österreichische Tierschutz-Institution dieser Art. Den regen Betrieb, der in einem Haus herrscht, in dem so viele Tiere - von Hunden und Katzen über Schafe und Ziegen bis hin zu Zuchttauben und Schildkröten - versorgt werden, kann man sich vorstellen. Dabei stößt der Wiener Tierschutzverein (WTV) als rein durch Spenden finanzierte Organisation personell schon mal an seine Grenzen. Dadurch steigt auch der Bedarf an ehrenamtlichen HelferInnen. Neben bereits bekannten WTV-Projekten für Ehrenamtliche (Betreuungspatenschaften, Shelter Buddy-Leseprojekt, etc.) entstand so die Idee für die Initiative 2FÜR4BEINER.

Zweibeiner helfen Vierbeinern

Im Zuge dieser generationsübergreifenden Initiative sucht der WTV nach ehrenamtlichen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und Personen im Pensionsalter, die gerne einen Teil ihrer Freizeit dem Tierschutz widmen möchten. TierfreundInnen, die sich melden, bilden „Zweibeiner-Teams“, bestehend aus einem Jugendlichen bzw. einem jungen Erwachsenen und einem/einer PensionistIn. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, die Abläufe im Tierschutzhaus effizienter zu gestalten und so die tierischen Schützlinge bei der Suche nach einem neuen Zuhause zu unterstützen.

Zu den Aufgaben unserer „Zweibeiner“ gehören beispielsweise der Empfang von tierlieben InteressentInnen, die Aufnahme von ersten Wünschen und Anforderungen zum neuen Tierschutz-Haustier, die Begleitung in die Vergaberäumlichkeiten oder auch die Entgegennahme von Futter- und Sachspenden. Jedes Zweibeiner-Team erhält vorab eine Einschulung.

Aber das ist noch nicht alles: 2FÜR4BEINER ist als generationsübergreifende Initiative gedacht, die junge Ideen mit reichem Erfahrungsschatz zum Wohle der Tiere zusammenbringen soll. Es soll ein Generationsaustausch entstehen, wo ein Teammitglied vom anderen lernt und in der Liebe zu Tieren Gemeinsamkeiten findet.

Jetzt mitmachen

Die Initiative 2FÜR4BEINER richtet sich an Jugendliche bzw. junge Erwachsene und Personen im Pensionsalter (60+), die tierlieb sind, gerne aktiv im Tierschutz tätig werden möchten und bereit sind, das ehrenamtlich zu tun. UnterstützerInnen sollten zumindest einen Nachmittag pro Woche für die Teilnahme an der Initiative aufwenden können.

Der WTV freut sich über Kontaktaufnahme per E-Mail (gudrun.braun @ wiener-tierschutzverein.org). Selbstverständlich ist auch eine telefonische Anmeldung unter 01/644 25 50 - 11 (von 9:00 bis 12:00 Uhr) möglich.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer, Pressesprecher

Wiener Tierschutzverein

Triester Straße 8, 2331 Vösendorf

Mobil: 0699/ 16 60 40 66 oder Telefon: 01/699 24 50 - 16

oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

www.wiener-tierschutzverein.org