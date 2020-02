Wenn der Darm allergisch reagiert

Dr. Heinz Gyaky hält am 10. März 2020 einen spannenden Vortrag über Allergien und Unverträglichkeiten und den Einfluss der Darmflora auf neue Behandlungsmöglichkeiten.

Wien (OTS) - Die Zahl der Allergiebetroffenen nimmt jährlich zu. In Österreich leiden laut einer aktuellen [IMAS-Studie]

(https://www.ots.at/redirect/allergien) 16 Prozent unter zumindest

einer Allergie, meist unter Heuschnupfen oder einer Pollen­allergie. Die stetige Zunahme kann jedoch nicht allein auf genetische Ursachen zurückgeführt werden. Vielmehr spielen auch Faktoren wie Umweltveränderung und Ernährungsweise eine noch nicht abschätzbare, aber jedenfalls wichtige Rolle.

[Studien und Untersuchungen]

(https://www.ots.at/redirect/aerzteblatt2) der letzten Jahre

verdeutlichen, dass Allergien und auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie Autoimmunerkrankungen auch Erkrankungen des Darms sind. Im menschlichen Darm befinden sich Billionen von Mikroorganismen, größtenteils Bakterien, die wesentlich am Funktionieren des Immunsystems und dem Abbauen von Schadstoffen beteiligt sind. Werden die körpereigenen Abwehrkräfte geschwächt, darf man bei Behandlungen nicht auf den Darm und seine Bewohner vergessen. Was bedeutet das für AllergikerInnen und was gilt es zu beachten?

Im Vortrag „Allergien und Unverträglichkeiten“, den Dr. Heinz Gyaky im Rahmen der "Akademie des Bauchgefühls" hält, erfahren Interessierte mehr über Darmgesundheit und die Verbesserung eines gestörten Stoffwechsels.

Dr. Heinz Gratzky ist Allgemeinmediziner in Bad Tatzmannsdorf, Leiter eines Kurheims der Bauernkrankenkasse und Ernährungsmediziner mit Schwerpunkt Darm, Stress und Übergewicht.

Akademie des Bauchgefühls: „Allergien und Unverträglichkeiten“



von Dr. Heinz Gyaky

am Dienstag, den 10. März 2020, um 18:30 Uhr

in der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien



Der Eintritt ist frei – wir bitten um Anmeldung:

Telefonisch unter (01) 996 80 92, per E-Mail an

gesellschaft @ oeggk.at bzw. unter www.oeggk.at/veranstaltungen



Ab 18 Uhr sowie im Anschluss an den Vortrag bieten wir außerdem die

Möglichkeit, sich vor Ort individuell zum Thema beraten zu lassen.



Die „Akademie des Bauchgefühls“



Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze veranstaltet in

Kooperation mit dem Institut AllergoSan seit 2 Jahren eine

kostenlose Vortragsreihe für jedermann rund um den Darm, dem Zentrum

des Menschen. Ziel dieser gemeinsamen „Akademie des Bauchgefühls“

ist die Vermittlung von Wissen und Verständnis für die

Darmgesundheit und den gesunden Umgang mit sich selbst.



Datum: 10.3.2020, 18:30 - 20:00 Uhr



Ort:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze Eingang

Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien



Url: https://www.oeggk.at/?event=akademie-des-bauchgefuehls-allergien&event_date=2020-03-10



