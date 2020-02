Führungswechsel bei McDonald’s Österreich

Ab April 2020 | Neuer Managing Director: Nikolaus Piza | Neuer Marketing Director: Benedikt Böcker | Isabelle Kuster & Jörg Pizzera übernehmen internationale Verantwortung bei McDonald's

Brunn am Gebirge (OTS) - Der heimische Systemgastronomie-Marktführer McDonald’s Österreich, der mit einem Gäste- und Umsatzplus 2019 ein neuerliches Rekordergebnis verzeichnete, kündigt für April 2020 zwei geplante Managementwechsel an: Nikolaus Piza (46) übernimmt als neuer Managing Director die strategische Führung des Unternehmens. Als CFO verantwortet er bereits seit 2018 die Bereiche Finanzen, Recht, Logistik, Einkauf, Franchising sowie McDelivery und gestaltete damit den aktuellen Erfolgskurs mit. Er folgt auf die gebürtige Französin Isabelle Kuster, die in dieser Funktion seit 2017 maßgebliche Entwicklungen wie die neue Servicekultur mit Tischservice und die Einführung von McDelivery vorantrieb. Als designierte Vizepräsidentin und Business Unit Lead der europäischen Lizenzmärkte wird sie bei McDonald’s die Verantwortung für 23 Länder übernehmen.

Neuer Marketing Director von McDonald’s Österreich wird ab April Benedikt Böcker (33), der in den letzten Jahren als Head of Marketing & Digital Erfolgsprojekte wie die Weiterentwicklung der McDonald’s App umsetzte. Er übernimmt diese strategisch wichtige Position von „Marketer des Jahres 2018“ Jörg Pizzera (44), der als zukünftiger Senior Director die Marketing- und Strategie-Agenden der gesamten europäischen Lizenzmärkte bei McDonald’s leitet und damit ebenfalls einen internationalen Karriereschritt macht.

McDonald’s Österreich: Rekordergebnis 2019, Expansion bis 2025

Die breite Einführung von Tischservice und McDelivery, die Eröffnung neuer Restaurants sowie der Fokus auf Food-Trends, Qualität und Regionalität im Produktbereich sorgten 2019 für ein Gäste- und Umsatzplus und damit einmal mehr für das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte und einen signifikanten Zugewinn an Marktanteilen. Neben einem Ausbau der digitalen Services kündigte der größte Arbeitgeber der Branche an, auch wieder wachsen und bis 2025 mehr als 20 neue Restaurants eröffnen zu wollen – davon zwei im laufenden Jahr. Ein Schwerpunkt ist aber auch die weitere Umsetzung der 2011 festgelegten und im Vorjahr unter dem Konzept der „Machhaltigkeit“ konkretisierten McDonald’s Nachhaltigkeitsstrategie. So geht McDonald’s Österreich 2020 den konsequenten Weg von Plastik zu Papier weiter: Bis 2025 werden 100% aller Gästeverpackungen aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Quellen stammen.

