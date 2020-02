„WirtschaftsOskar“ 2020 in Los Angeles vergeben. And the Winners are…

Mostly AI, Wintersteiger, MIBA, KTM, Pankl Racing und arx anima mit US-A-BIZ AWARD für Spitzenleistungen am US-amerikanischen Markt ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am Sonntag werden in Los Angeles die weltberühmten Academy Awards vergeben. Dieses Mal gab es zwar keine österreichische Beteiligung, umso mehr gab es am Oscar-Wochenende für die österreichischen Unternehmen zu feiern, vom AußenwirtschaftsCenter Los Angeles der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA für ihre herausragenden Leistungen in den USA, dem zweitwichtigsten Wirtschaftspartner Österreichs, ausgezeichnet wurden.

2020 liegt Oberösterreich mit drei Unternehmen an der Spitze, gefolgt von Wien mit zwei Preisträgern und je einem aus der Steiermark und Salzburg. „Wir sind stolz auf Österreichs Adler in der Hollywood-Höhle des Löwen“, freut sich Walter Koren, der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Los Angeles, über die heimischen Exporterfolge und die innovativen Lösungen „made in Austria“, die sich auf dem US-amerikanischen Markt durchsetzen.

Die Gewinner des US-A-BIZ AWARD 2020 sind….

…in der Kategorie Start-up

Mostly AI Solutions MP GmbH, Wien - Dieses „most innovative start-up“ im „Enterprise“-Programm des weltweit größten Accelerators „Plug and Play“ meistert die Herausforderung von Big Data, künstlicher Intelligenz bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre hervorragend. Das österreichische Know-how weckt hohes Interesse von Banken, Versicherungen sowie Gesundheitsorganisationen. Microsoft ist bereits Kunde.

…in der Kategorie Market Footprint:

Wintersteiger AG, Ried im Innkreis, OÖ – Der Komplettausstatter für Wintersportverleih– und Service-Shops ist Weltmarktführer und mit einem Marktanteil von über 60 Prozent auch in den USA top. Alle bekannten Skigebiete in den USA wie Aspen, Vail oder Park City schwören auf Wintersteiger-Service. Auch für Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin und das gesamte US-Skiteam hat Wintersteiger die Rennskier präpariert.

…in der Kategorie Investment:

MIBA Aktiengesellschaft, Laakirchen, OÖ - Die USA sind die Basis für den bisher größten globalen Wachstumsschritt des „Hidden Automotive Champions“ MIBA AG. 2019 wurden die von der John Crane Group übernommenen drei Produktionswerke in Texas, Nebraska und Wisconsin erfolgreich in die MIBA Group integriert. Damit hat das Unternehmen seine US-Präsenz auf acht Standorte erweitert.

…in der Kategorie Innovation:

KTM AG, Mattighofen, OÖ – Europas größter Motorrad-Hersteller brachte soeben zwei bahnbrechende Produkte mit Innovationen auf den US-Markt, die die ersten ihrer Art im Sport sind: zum einen das erste Freeride-E-Motorrad, das mit branchenführender Technologie ausgestattet ist. Zum anderen elektrische Mini-Motorräder, die die Hürden für den Einstieg in den Motorradsport drastisch verringern. Ein Game Changer.

…in der Kategorie Trendsetter:

Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg,Stmk – Der Weltmarktführer bei Racing-, Motor- und Antriebskomponenten ist in der Formel 1, Formel E sowie bei NASCAR und IRL stark vertreten. Ein neues Level wird nun mit dem jüngst gegründeten „Additive Manufacturing Competence Center“ erreicht. So konnte ein Porsche dank der 58 Prozent leichteren und strömungsoptimierten Titan-Abgasanlage einen Geschwindigkeits-Rekord mit 365 km/h bei der Tour de Force aufstellen.

…in der Kategorie Spectacular:

arx anima animation studio GmbH, Wien – produzierte die Serie „Talking Tom & Friends“, die bei den 6- bis 11-jährigen in den USA zum Hit wurde. Mittlerweile liegt Talking Tom auf Youtube Kids mit 11 Mio. Abonnenten und 3,5 Mrd. Video-Views hoch im Trend. Auch Netflix ist auf den Talking-Tom-Zug aufgesprungen und bietet die Serie in mehreren Sprachen an.

…in der ganz besonderen Kategorie Majestic:

wurde Red Bull North America, Inc, Kalifornien auf den Roten Teppich gebeten. Red Bull verleiht seit über 30 Jahren un in 170 Ländern weltweit Flügel und verkaufte 2019 alleine in den USA 2,7 Mrd. Dosen des beliebten Energy Drinks. Zusätzlich inspiriert das Red Bull Media House in Santa Monica täglich begeisterte Fans mit außergewöhnlichen und faszinierenden Stories aus Sport, Kultur und Lifestyle. Damit ist das Unternehmen Österreichs Top-Exporteur in die USA.

Fotos der Verleihung finden Sie unter https://bit.ly/2ULdpQm zur freien Verwendung bei Nennung der Urheberrechte (© David Auner). (PWK047/FS)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center DMC

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe