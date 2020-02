AVISO: Camillo Award 2020

Preisverleihung an verdiente SanitäterInnen am Donnerstag, 13. Februar 2020 um 18:00 Uhr im Palais Epstein

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der Bundesverband Rettungsdienst laden zur erstmaligen Verleihung des Camillo Awards am Donnerstag, dem 13. Februar im Palais Epstein ein.

Einleitende Worte kommen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Es folgt ein Eröffnungs-Talk mit dem Vizepräsidenten des BVRD.at und Award-Initiator Clemens Kaltenberger. Danach gibt es eine Diskussionsrunde mit Notfallsanitäterin Gabriela Hein, dem diplomierten Schweizer Rettungssanitäter Mathias Duschl, dem 2. Vorsitzenden vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst e.V. Frank Flake, dem Geschäftsführer der Rettungsdienst Tirol GmbH Andreas Karl sowie dem Studiengangsleiter Soziale Arbeit der FH St. Pölten Christoph Redelsteiner. Die Award-Verleihung wird moderiert von ORF-Journalist Markus Voglauer, der sich selbst auch als ÖAMTC-Flugretter engagiert.

Mit dem Camillo Award wird ein öffentlich sichtbares Zeichen für die Leistungen und Dienste von allen SanitäterInnen in diesem Land gesetzt. Der Name geht zurück auf Camillo de Lellis, den Schutzpatron der SanitäterInnen. Die Preise in vier Kategorien gehen an Personen, die im präklinischen Bereich tätig sind. Ausgezeichnet werden besondere Leistungen als RettungssanitäterIn, NotfallsanitäterIn, AusbildnerIn, Polizei- oder MilitärsanitäterIn. In jeder Kategorie wird je ein Anerkennungspreis und ein Hauptpreis vergeben. Mit einem Sonderpreis wird zusätzlich ein herausragender Beitrag zur Weiterentwicklung der Präklinik in Österreich gewürdigt.

Veranstaltung: Camillo Award 2020

Zeit: Donnerstag, 13. Februar 2020 um 18:00 Uhr

Ort: Palais Epstein, 1010 Wien, Dr.-Karl-Renner-Ring 3

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. (Schluss) cke

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl