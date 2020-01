AVISO: Regierungsklausur in Krems

Aktualisiertes Medienprogramm

Wien (OTS) - Beiliegend übermitteln wir ein aktualisiertes Medienprogramm für die Regierungsklausur von 29. bis 30. Jänner 2020 in Krems mit den leicht veränderten Beginnzeiten. Bitte beachten Sie insbesondere, dass die gemeinsame Abfahrt der Bundesregierung nach Krems am Mittwoch, 29. Jänner 2020 bereits für 10.30 Uhr vorgesehen ist.

Wir weisen nochmals darauf hin, dass eine Teilnahme an den im Programm vorgesehenen Terminen nur mit einer vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungskarte möglich ist. Für die Anmeldung zur Busfahrt bzw. Buchung von Hotelzimmern nutzen Sie bitte unser am Donnerstag, 23. Jänner 2020 versandtes Anmeldeformular. Senden Sie dieses bis heute Montag 17.00 Uhr an federalpressservice @ bka.gv.at

Anmeldungen zur Akkreditierung sind online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Bilder zu dieser Veranstaltung werden über das Fotoservice des Bundespressedienstes http://fotoservice.bundeskanzleramt.at/ kostenfrei abrufbar sein.

Die Doorsteps und die Pressekonferenz nach der Regierungsklausur werden live auf der Webseite www.bundeskanzleramt.at/live übertragen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

+43 1 53115-204282