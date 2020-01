Alle voll Fanta: So gelingt der stressfreie Kindergeburtstag

Kinderfeste werden immer perfektionistischer – und enden nicht selten in Frust und Stress. Mit den SOS-Familientipps gelingt die Party ohne Dekotrauma und Konfettikoma.

Wien (OTS) - Die Torte immer größer, die Bespaßung immer ausgefallener: Soziale Medien suggerieren, dass Kindergeburtstage ein Event sein müssen. Die Bedürfnisse der Kleinsten geraten dabei oft in den Hintergrund. „Kinder wollen an ihrem Geburtstag vor allem eines: Einen Tag lang das Wichtigste sein und gemeinsam mit Freunden Spaß haben“, so Florian Kochmann, Pädagogischer Leiter im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl. Mit der Erfahrung aus über 250 veranstalteten Kindergeburtstagen hat er sieben Tipps für gelassene Feste:



1. Die passende Location

Es muss nicht der Abenteuerpark mit teurem Eintritt sein. Der Spielplatz in der Nachbarschaft, der nächste Turn- oder Veranstaltungssaal oder der eigene Innenhof reichen völlig. Wichtig ist nur, dass die Kinder laufen und toben können. Je jünger, desto mehr Raum sollte dafür sein.



2. Wie viel Zeit einplanen?

Geburtstagspartys müssen nicht tagesfüllend sein. Planen Sie zwischen zweieinhalb bis vier Stunden ein. Je mehr Bewegung eingeplant wird, desto kürzer. Nehmen Sie sich Zeit zum Torte essen und für die Geschenkübergabe. Denken Sie aber auch an eine freie Spielzeit gegen Ende, in der sich die Kinder ihrer Kreativität hingeben und „auslaufen“ können.



3. Liebling, wer hat meine Kinder animiert?

Für ein tolles Programm brauchen Sie keinen Clown oder Zauberer. Kinder freuen sich, wenn Sie sich mit ihnen beschäftigen, und erwarten nicht die perfekte Show. Kleinere Kinder wollen laufen und springen bis ihnen die Puste ausgeht. Ab sechs Jahren ist es sinnvoll, erste Logik- und Rätselspiele einzubauen und damit auch ruhigere Phasen zu gestalten. Halten dabei die Regeln einfach und leicht verständlich, sodass Kinder nicht durch die Komplexität frustriert werden.



4. Ein Kinderspiel?

Die Frage aller Fragen: Was soll ich mit den Kindern spielen? Überlegen Sie mit Ihren Kindern ein Motto für die Party. Denn es ist völlig egal, was man spielt, aber nicht, warum man es spielt. Nutzen Sie die Fantasie der Kinder und erzählen Sie eine Geschichte. Wenn Sie den Sesseltanz erklären, werden viele gelangweilt wegschauen. Was aber, wenn Sie bei Ihrer Star Wars-Party die „Reise nach Tatooine“ spielen und man sich einen Platz auf dem Raumschiff statt auf einem öden Sessel sichern muss? Die Rahmengeschichte – egal ob sie sich um Ritter, Dinosaurier, Magie, Prinzessinnen oder Piraten dreht – spannen Sie über die gesamte Party. So machen Sie Fangen, Sesseltanz, Ballspiele, Topfschlagen, Hindernisparcour oder Verstecken zum Abenteuer. Die Rutsche auf dem Spielplatz wird dann zum Aussichtsturm, das Klettergerüst zur schwer bewachten Festung und beim Staffellauf wird der wertvolle Zauberstab weitergereicht.



Um die Motivation der Kinder zu steigern, können Sie im Baumarkt Beilagscheiben oder Ähnliches kaufen und als „Währung“ für erledigte Aufgaben oder gewonnene Spiele verteilen. Die Münzen können von den Kindern gesammelt und am Ende gegen Süßigkeiten getauscht werden.



5. Kein Bock auf Party!

Wenn Kinder nicht mitspielen wollen oder unkonzentriert sind, geben Sie ihnen Aufgaben, die sich wichtig anfühlen. Sie könnten zum Beispiel beim Aufbau eines neuen Spieles helfen oder der „Hüter der Zeit“ werden. Das ermöglicht die Integration in die Gruppe, die Teilhabe am Spiel und „Störenfriede“ werden so oft zu motivierten AssistentInnen.



6. Wie soll die Dekoration aussehen?

Kindern ist die Dekoration nicht annähernd so wichtig wie den Eltern. Statt teurer Accessoires, die nach der Party im Müll landen, reichen wenige Merkmale zum Unterstützen des Mottos. Basteln Sie gemeinsam mit ihren Kindern ein paar Requisiten – das steigert gleichzeitig die Vorfreude. Verlieren Sie sich aber nicht in Details, sondern bleiben Sie beim Wesentlichen: Es geht um den Spaß und nicht um einen Schönheitspreis.



7. Das Wichtigste ist das Geburtstagskind!

Vergessen Sie unter all den Vorbereitungen nicht, wem das Fest gilt: Ihr Kind hat Geburtstag und darf heute ganz alleine im Mittelpunkt stehen! Nehmen Sie sich deshalb für zwei Momente besonders viel Zeit: Zum Torte anschneiden sowie zur Geschenkeübergabe. Verwenden Sie zum Beispiel eine Sprühkerze um den Auftritt der Torte zu inszenieren und stimmen Sie ein Geburtstagslied an. Vielleicht gibt es ja ein großes Messer zum gemeinsamen Anschneiden mit Mama und Papa und man darf den ersten Schnitt mit so richtig viel Wucht reindrücken? Wenn bei der anschließenden Geschenkeübergabe alle Partygäste einzeln ihre Geschenke überreichen, bekommt Ihr Kind die Möglichkeit, diese auch einzeln wahrzunehmen und sich zu freuen.



