AVISO: Regierungsklausur in Krems

Mittwoch, 29. Jänner und Donnerstag, 30. Jänner 2020

Wien (OTS) - Die österreichische Bundesregierung wird am Mittwoch, den 29. und Donnerstag, den 30. Jänner 2020 im Hotel Steigenberger in Krems an der Donau eine Klausurtagung abhalten. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an den Medienterminen im Rahmen der Klausurtagung teilzunehmen.



Am 29. Jänner 2020 beginnt die Regierungsklausur mit der gemeinsamen Busfahrt vom Ballhausplatz nach Krems. Zu Mittag treffen die Mitglieder der Bundesregierung, die Staatssekretärin und der Staatsekretär am Tagungsort ein. Am Nachmittag finden die erste Arbeitssitzung und ein Medienempfang statt. Der erste Tag der Regierungsklausur endet mit einem gemeinsamen Abendessen.



Der zweite Tag beginnt mit einer Arbeitssitzung und dem Ministerrat mit anschließender Pressekonferenz. Weiterführende Informationen zum genauen Ablauf sowie die organisatorischen Informationen finden Sie im beiliegenden Medienprogramm.



Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich. Für die Anmeldung zu Bus, Unterkunft, Medienempfang und dem gemeinsamen Abendessen nutzen Sie bitte das beigefügte Formular. Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am Montag, den 27. Jänner 2020 um 12.00 Uhr.





Bilder zu dieser Veranstaltung werden über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at/ kostenfrei abrufbar sein.



Die Doorsteps und die Pressekonferenz nach der Regierungsklausur werden live auf der Webseite www.bundeskanzleramt.at/live übertragen.

