AVISO, 30.1.2020, 10 Uhr: Musikalisch Grenzen überwinden – 10 Jahre Superar

Vom Projekt zur Bewegung: Seit 2009 fördert die Initiative von Wiener Konzerthaus, Wiener Sängerknaben und Caritas sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Wien (OTS) - Die Stärkung von Kindern und Jugendlichen über Musik, das ist die Vision des Förderprojekts „Superar – music for social change“. Sie werden durch intensive, kostenfreie und langfristige Musik- und Tanzausbildung bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt. Professionelle MusikerInnen unterrichten sie in den Bereichen Chorgesang, Musical und Orchestermusik. Gegründet im Jahr 2009 als unabhängiger Verein von Wiener Konzerthaus, den Wiener Sängerknaben und der Caritas der Erzdiözese Wien, bereichert Superar das Leben der Kinder und Jugendlichen durch Kultur und versucht das Zusammenleben über alle sozialen, kulturellen, religiösen und sprachlichen Schranken hinweg zu verbessern.



Zehn Jahre nach seiner Gründung ist Superar zu einer international beachteten musikalischen Bewegung geworden. Was im Schuljahr 2009/2010 mit 350 Kindern an drei Wiener Volksschulen begann, begeistert heute mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche in sieben europäischen Ländern.



