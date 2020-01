Lust aufs eigene Lokal?

Zum sechsten Mal bietet der Gastro-Gründertag der FHWien der WKW am 27. Februar 2020 spannende Einblicke in eine dynamische Branche.

Wien (OTS) - Mit rund 1.000 Neugründungen in Österreich jährlich gehört die Gastronomie zu den Top 10 der gründungsaffinen Branchen. Viele GründerInnen setzen ihren „Traum vom eigenen Lokal“ jedes Jahr in die Realität um. Doch eine gute Idee allein garantiert noch nicht den Erfolg einer Neugründung.

Austausch über Fragen zu Gründungen in der Gastronomie

Von der Finanzierung über rechtliche Hürden bis hin zum Marketingkonzept: Jede Neugründung bringt viele Fragen mit sich. Der 6. Gastro-Gründertag der FHWien der WKW am Donnerstag, dem 27. Februar 2020, versteht sich als Plattform zum Austausch und zur Diskussion dieser Fragen. Er wird vom Studienbereich Tourism & Hospitality Management der auf Management & Kommunikation spezialisierten Fachhochschule veranstaltet.

Impulse von Brancheninsidern, GründerInnen und ÜbernehmerInnen

Über das Erfolgsgeheimnis von Gründungen in der Gastronomie berichtet der Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien, Peter Dobcak, MSc.

Eine spannende Diskussion über multisensorische Erlebnisse in der Gastronomie verspricht DDI Elisabeth Buchinger, Geschäftsführerin von Sensorikum – best of taste.

Drei GründerInnen bzw. ÜbernehmerInnen geben spannende Einblicke in ihren Alltag und erklären, warum gerade die erste Zeit in der Selbstständigkeit eine große Herausforderung darstellt und wie es mit guten Ideen gelingen kann, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen:

Tobi Müller, Gründer und Geschäftsführer der Mochi GmbH

Karim Abad, B.A., Geschäftsführer und Gründungsmitglied vom Café HANA

Karoline Winkler, B.A., Familie Querfeld, Geschäftsführung Landtmann – Das Bootshaus

Der Studienbereich Tourism & Hospitality Management freut sich auf eine spannende Veranstaltung und lädt alle Interessierten herzlich zum 6. Gastro-Gründertag ein.

Wann: Donnerstag, 27. Februar 2020, 17 Uhr

Wo: FHWien der WKW, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Brancheninsider geben beim 6. Gastro-Gründertag der FHWien der WKW am 27. Februar 2020 spannende Einblicke in Gründungen in der Gastronomie.

