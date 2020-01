FPÖ – Amesbauer: Über 70 illegale Einwanderer alleine vergangenes Wochenende aufgegriffen

Freiheitliche Befürchtungen nicht nur bestätigt, sondern übertroffen

Wien (OTS) - Alleine vergangenes Wochenende wurden in Niederösterreich und Burgenland über 70 illegale Einwanderer aufgegriffen. FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer hat bereits Anfang Jänner eine Anfrage an den Innenminister eingebracht und sieht angesichts der Großeinsätze am Wochenende sämtliche freiheitliche Warnungen bestätigt: „Ich habe bereits vor über einer Woche dazu eine parlamentarische Anfrage betreffend der Bedrohungslage an der österreichischen Grenze an den Innenminister gerichtet - die Vorfälle am Wochenende bestätigen nur unsere Befürchtungen“, kommentierte Amesbauer die jüngsten Aufgriffe.

„Offenbar wittern die Schlepper aktuell eine günstige Phase wieder vermehrt illegale Migranten nach Österreich zu bringen. Wenn es die Regierung ernst meint mit den wortreichen Ankündigungen im Regierungsprogramm, müssen umgehend die Kontrollen an den Grenzen massiv ausgeweitet werden. Andernfalls werden die Aufgriffe am Wochenende nur ein Vorgeschmack gewesen sein und die Situation könnte schnell wieder dramatische Ausmaße annehmen“, forderte Amesbauer.

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_00514/imfname_777750.pdf

