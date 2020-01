Schieder: Dialog mit Nordmazedonien weiter fördern

EU muss verlässlicher Partner am Westbalkan sein

Wien (OTS/SK) - "Als Leiter der Nordmazedonien-Delegation des Europäischen Parlaments ist es mir ein großes Anliegen, den pro-europäischen Reformkurs des Landes weiter zu unterstützen. Denn nach der der Enttäuschung über Frankreichs Veto und das Nicht-Aufnehmen der Beitrittsgespräche gilt es nach vorne zu schauen: Es ist Aufgabe der EU, den Aufbau starker und demokratischer Rechtsstaaten am Westbalkan zu forcieren", sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. Er traf am Wochenende mit VertreterInnen der Regierung und der sozialdemokratischen Partei in Skopje zusammen. ****

"Höhere Mindestlöhne, echte Korruptionsbekämpfung und natürlich der beigelegte Namensstreit mit Griechenland sind nur einige der großen Entwicklungsschritte, die das 2-Millionen-Einwohnerland hinter sich hat. Nordmazedonien hat in den letzten Jahren einen beachtlichen Wandel hingelegt und alle Bedingungen für die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen erfüllt. Ich hoffe sehr, dass dieser richtige Weg unter Premierminister Zaev nach den Wahlen im April fortgesetzt wird", so der SPÖ-Europaabgeordnete.

Schieder betont, Europa müsse wieder als verlässlicher Partner in Erscheinung treten und nicht länger die Augen davor verschließen, welches Machtvakuum ansonsten am Westbalkan droht: "Darauf würden China, die Türkei und Russland nur warten. Nordmazedoniens Zukunft liegt in Europa!" (Schluss) bj

