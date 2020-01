Das Saudi Zentrum in Wien kann das Köpfen von Menschen oder Auftragsmorde nicht stoppen

Das Saudi Zentrum in Wien kann keinen Dialog führen, allgemeine Menschenrechte vor allem Frauenrechte nicht garantieren

Das Saudi Zentrum in Wien kann Raif Badawi und alle Gewissensgefangenen nicht freilassen

Das sogenannte "König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID) in Wien ist eine für Österreich und Europa rufschädigende Einrichtung geworden und muss ohne Wenn und Aber geschlossen werden.

Wir waren als Erste gegen Saudi Zentrum in Wien und haben von Anfang an dagegen protestiert und demonstriert, weil dieses Mörderregime überhaupt keinen Platz in Wien und Europa haben darf. Es sollte deshalb sofort geschlossen werden.

Die Saudis kennen keine Meinungsfreiheit und keinen gleichberechtigten Dialog mit anderen Religionen. Raif Badawi sitzt seit über 7 Jahren im Gefängnis, weil er in seinem Blog geschrieben hatte Muslime, Christen, Juden und Atheisten seien gleichwertig. Wir fordern die Freilassung von Raif Badawi, damit er endlich mit seiner tapferen Frau Ensaf Haider und den gemeinsamen Kindern in Kanada vereint sein kann.

Das Saudi Zentrum in Wien dient als Imagepolitur, denn in Saudi-Arabien existiert keine Meinungsfreiheit, Dialogtreffen wie in Wien sind dort verboten.

Wer das Saudi Zentrum in Wien unterstützt, macht sich mitverantwortlich für ein konservativ- totalitäres Mörderregime. Das Saudi Zentrum in Wien muss sofort geschlossen werden, um Österreichs Ruf endlich zu retten.

