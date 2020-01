Keine Kosmetik bei sozialer Absicherung für Selbstständige! - KORREKTUR

Wien (OTS) - In der Aussendung über das populistische Herumdoktern am Selbstbehalt für Selbstständige haben wir WKO-Präsident Harald Mahrer irrtümlich als SVA-Obmann bezeichnet. Tatsächlich hat Mahrer zumindest diesen Posten seit Jahresbeginn an den neuen SVS-Chef Peter Lehner übergeben. Hier der korrigierte Text:





Wien (OTS) - Die Grüne Wirtschaft ist verwundert, wie der Wiener Wirtschaftskammer-Chef derzeit am Selbstbehalt bei Selbstständigen herumdoktert: „Rucks populistische Aktion zielt komplett am grundlegenden Problem vorbei, dass der Selbstbehalt nämlich weiterhin bestehen bleibt“, so die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth.

„Der Selbstbehalt ist nichts anderes als eine diskriminierende Krankensteuer für Selbstständige und gehört sofort abgeschafft“, so Jungwirth weiter. „Anstatt gemeinsam mit SVS-Chef Peter Lehner an einer ernsthaften Lösung zu arbeiten, setzt der Wiener Kammer-Chef bei der sozialen Absicherung auf kosmetische Operationen – die noch dazu mit Pflichtmitgliedsbeiträgen finanziert werden.“

„Wenn die Wiener Kammer so sehr im Geld schwimmt, dass sie ihren fragwürdigen Alleingang finanzieren kann, könnte sie besser gleich die Pflichtmitgliedsbeiträge massiv senken. Die Grüne Wirtschaft wird jedenfalls mit aller Kraft daran arbeiten, dass auch der Selbstbehalt fällt“, so Jungwirth abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Stefan Knoll

Öffentlichkeitsarbeit

Grüne Wirtschaft

stefan.knoll @ gruenewirtschaft.at

+43 676 507 28 38