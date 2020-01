WKÖ-Prirschl: „Digitale Vignette beim Kauf in der Trafik sofort gültig“

Trafikanten-Branchensprecher: „Trafiken bieten Jahres- und Kurzzeitvignetten sowohl zum Aufkleben als auch in digitaler Form an“

Wien (OTS) - „Wer in einer Trafik eine digitale Vignette erwirbt, muss keine Wartezeiten oder Fristen abwarten, die Vignette gilt sofort“, stellt Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), klar. Sowohl Auto- als auch Zweiradfahrer können daher gleich nach dem Kauf auf allen vignettenpflichtigen Straßen in Österreich unterwegs sein.



„Wird der heutige 14. Jänner als letzter Tag für den Kauf einer digitalen Vignette mit Gültigkeit ab dem 1. Februar 2020 errechnet, so gilt das nur für Bestellungen im Internet“, hält der Trafikanten-Branchensprecher fest: „In diesem Fall muss eine 18-tägige Wartefrist bis zur Gültigkeit berücksichtigt werden.“

„Zu den übrigen Vorteilen der digitalen Version gegenüber der Klebevignette kommt beim Kauf in 1.500 Trafiken österreichweit die sofortige Gültigkeit noch dazu“, sagt Prirschl. Unter folgendem Link ist eine Übersicht jener Trafiken in ganz Österreich zu finden, die die Digitale Vignette anbieten: https://tinyurl.com/rh4u7af (PWK013/JHR)

