Budgetausschuss - Krainer kritisiert türkis-grünes Bundesministeriengesetz

"Bildet nur Geld- und Machtinteressen der ÖVP ab"

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ hat so wie die FPÖ und die Neos den Entwurf für ein neues Bundesministeriengesetz im Budgetausschuss abgelehnt. SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer begründet das damit, dass die von ÖVP und Grünen beschlossene Aufgabenverteilung nicht einer sachlichen Logik folgt, sondern die Macht- und Geldinteressen der ÖVP abbildet. Arbeit gehört ins Sozialministerium, betont Krainer. ****

Auch die Tatsache, dass die ÖVP mit dem Innenministerium und dem Verteidigungsministerium die Kontrolle über alle drei österreichischen Geheimdienste bekommt, hält die SPÖ für falsch. Hier werde der Fehler der letzten Gesetzgebungsperiode, als die FPÖ beide Sicherheitsheitsministerien innehatte, wiederholt, sagt Krainer.

Die SPÖ lehnt auch die weitreichenden Machtbefugnisse der Generalsekretäre ab, die unter Kurz-Strache beschlossen wurden und jetzt nicht korrigiert werden. Davor hatten Generalsekretäre in den Ministerien nur eine koordinierende Funktion, seit der Vorgängerregierung können sie, was davor den MinisterInnen vorbehalten war, Weisungen an alle MitarbeiterInnen erteilen.

Krainer kritisiert, dass die Regierungsmitglieder damit politische Verantwortung abschieben können. Außerdem kosten die Generalsekretäre, die eigene Kabinette einrichten können, sehr viel Geld.

Eine Skurrilität aus dem geplanten Bundesministeriengesetz - dass bald die ÖVP-Landwirtschaftsministerin für den Zivildienst zuständig sein wird - konnten die Abgeordneten der ÖVP und Grünen im Budgetausschuss nach Ansicht von Krainer nicht erklären. Denn die Behauptung, es seien so viele Zivildiener in der Landwirtschaft eingesetzt, hält einem Faktencheck nicht stand. Zumal es nur rund 160 sind, also ein Prozent der Gesamtzahl der Zivildiener.

Wenn man der Logik folgte, müsste der Zivildienst ins Sozialministerium kommen, sagt Krainer; denn mehr als 90 Prozent der Zivildiener arbeiten im Bereich Soziales, Rettungswesen, Gesundheit und Pflege. (Schluss) ls/wf/mp

