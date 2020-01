Ordinationen von Kassenkinderärzten auch an Wochenenden in Wien geöffnet

Ärztefunkdienst bietet weitere Serviceleistungen, um Engpässen bei der medizinischen Versorgung der Wiener Kinder gegenzusteuern

Wien (OTS) - Angesichts der vorübergehenden Schließung der Kinderstation im Krankenhaus Nord wegen Personalmangels von 8. bis 19. Jänner 2020 weist Johannes Steinhart, Vizepräsident und Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte der Ärztekammer für Wien, auf ein neues Service der Wiener niedergelassenen Kinderärzte hin, „die selbstverständlich als grundsätzlich erste Anlaufstelle für besorgte Eltern mit ihren kranken Kindern immer zur Verfügung stehen - und das auch am Wochenende und an Feiertagen.“ ****

Seit mittlerweile einem Jahr haben an allen Wochenenden und Feiertagen zwischen zwei und vier Kassenordinationen von Fachärzten für Kinder- und Jugendheilkunde geöffnet. Diese Vereinbarung wurde zwischen der Ärztekammer, der Gemeinde Wien und der ehemaligen Wiener Gebietskrankenkasse (jetzt Österreichische Gesundheitskasse ÖGK) getroffen. Die Einteilung, welche Ordination wann geöffnet hat, wird vierteljährlich von der Ärztekammer erstellt und ist elektronisch unter www.aekwien.at/kinder abrufbar.

Ungeachtet dieses zusätzlichen Services der Wiener Kinderärzte betont Steinhart, „dass Wien einen höheren Bedarf an Kassenkinderärzten hat“. 2019 gab es in Wien 86 Kassenordinationen für Kinder- und Jugendheilkunde. „Vor zehn Jahren aber waren es noch mehr als 90, und die Bevölkerung Wiens ist in diesem Jahrzehnt um 200.000 Menschen gewachsen. Daher bin ich froh, dass wir bei den letzten Vertragsverhandlungen mit der Gebietskrankenkasse und der Gemeinde eine finanzielle Startförderung für die Gründung von Kassenkinderarztordinationen in Wien erreichen konnten“, betont Steinhart.

Um möglichen Engpässen bei der medizinischen Versorgung der Wiener Kinder gegenzusteuern, bietet der Ärztefunkdienst der Ärztekammer für Wien zusätzliche Serviceleistungen in seinen Einrichtungen an:

- Der Kinderärztliche Wochenendnotdienst KiND im Wiener AKH und im SMZ Süd/Kaiser-Franz-Josef-Spital ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

- Die allgemeinmedizinische Ärztefunkdienst-Ordination (1150 Wien, Pillergasse 20) ist an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

- Die Allgemeinmedizinische Akutordination (AMA) des Ärztefunkdienstes im Wiener AKH ist werktags von 16.00 bis 22.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 10.00 bis 22.00 Uhr, die Allgemeinmedizinische Akutordination (AMA) im SMZ Ost/Donauspital an Wochenenden und Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

- Der Ärztefunkdienst selbst ist unter der Telefonnummer 141 werktags in den Nachtstunden von 19.00 bis 7.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 0.00 bis 24.00 Uhr erreichbar und macht zu diesen Zeiten auch Hausbesuche. (bs)

