Linz (OTS) - Rund 83.000 Konsumentinnen und Konsumenten haben im vergangenen Jahr Rat und Hilfe beim Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich gesucht, mehr als eine Million Klicks verbuchte unsere Konsumenten-Website. Was die Verbraucherinnen und Verbraucher bewegt hat, darüber informieren wir Sie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 9. Jänner 2020, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 .

Unter dem Titel AK-Konsumentenschutz 2019: Wenn Konsumenten Hilfe brauchen, ist die AK zur Stelle möchten wir Ihnen die Highlights des abgelaufenen Jahres präsentieren – von der individuellen Hilfeleistung bis zu kollektiven Erfolgen, die Verbesserungen für alle Konsumentinnen und Konsumenten bringen.

