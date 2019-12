SPÖ-Kultursprecher Drozda würdigt großen Regisseur Harry Kupfer

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda würdigt den gestern verstorbenen Regisseur Harry Kupfer für dessen Lebenswerk. „Ein ganz großer Regisseur, der E- und U-Musik gleichermaßen wertschätzte und konnte, ist verstorben. Seine Arbeiten mit Hans Schavernoch vom Musical in Wien bis zu Strauss in Salzburg und Wagner in Bayreuth sind unvergessen“, so Drozda am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Drozda hat auch persönlich intensiv mit Kupfer zusammengearbeitet, insbesondere bei Produktionen in Wien, aber auch im Fernen Osten. „Meine Anteilnahme gilt Kupfers Familie und Freunden“, so der SPÖ-Kultursprecher. **** (Schluss) bj

