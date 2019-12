NEOS sehen sich von Bundeskanzlerin in Forderung nach Pensionsreform bestärkt

Loacker: „Wir brauchen die große Reform, um Menschen vor Altersarmut zu schützen.“

Wien (OTS) - Positiv reagiert NEOS Sozialsprecher Gerald Loacker auf die Aussagen von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein im Ö1 Mittagsjournal wonach in Österreich eine "globale Pensionsreform" statt "punktueller Änderungen, die nur wenigen Menschen etwas bringen" notwendig wäre. Loacker sieht darin die pinke Forderung nach einer umfassenden Pensionsreform bestärkt: „Es ist ganz klar, was zu tun ist: Wir brauchen eine Pensionsautomatik, die die erfreulicherweise steigende Lebenserwartung berücksichtigt, wir müssen die verschiedenen Systeme angleichen, wir müssen das Pensionsantrittsalter von Frauen und Männern angleichen. Nur so können wir das Pensionssystem nachhaltig finanzieren und auch für kommenden Generationen erhalten.“

Dabei verweist Loacker einmal mehr auf die Warnung des Fiskalrates vor sinkenden Pensionen und fordert bei diesem Thema rasche Handlungen der nächsten Bundesregierung. „Wir haben durch die Verwaltungsregierung kostbare Zeit verloren. Die nächste Regierung muss schnell die die große Reform des Pensionssystems angehen, um die Menschen vor Altersarmut zu schützen.“

