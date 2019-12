FPÖ – Schmiedlechner: Lückenlose Herkunftskennzeichnung längst überfällig

Auch hier verhindert ÖVP seit Jahren echte Lösung

Wien (OTS) - „Die Auswahl von Lebensmitteln bei Österreichs Händlern war noch nie so große wie heute. Exotische Früchte, Fleisch aus aller Herren Länder, Gewürze und Grundnahrungsmittel. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe liefern zu diesem Angebot beste und gesündeste Produkte. Um diese in dieser Hülle und Fülle eindeutige identifizieren zu können, bedarf es an Informationen in einer passenden Form, denn der Konsument hat ein Recht darauf“, betonte der FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner.

„Obwohl die Kennzeichnung der Lebensmittel immer umfangreicher wird, sind viele Punkte, die wir Freiheitliche bereits seit Jahren fordern, unerfüllt. Als Beispiele sind hier eine strengere Auslegung der EU-Primärzutatenverordnung, eine Herkunftskennzeichnung jener Produkte, die nur wenig verarbeitet sind, Herkunftskennzeichnung von Fleisch, Eiern und Milch in Großküchen sowie eine Kennzeichnung von Produkten, welche mit dem Pflanzenschutz Glyphosat behandelt wurden, aufzuzählen“, erklärte der freiheitliche Agrarsprecher.

„Gerade Österreich kann auf seine Betriebe stolz sein, denn wir produzieren auf höchstem Niveau – Qualität, Naturschutz, Tierwohl und Hygiene befinden sich bei unseren Produkten auf höchstem Niveau. Durch eine lückenlose Kennzeichnung können wir uns von Billigimporten abheben und damit Bauern, Produzenten und Konsumenten helfen. Eine lückenlose Kennzeichnung unserer Lebensmittel würde sich auf alle regionalen Betriebe positiv auswirken und Konsumenten beim Einkauf unterstützen“, so Schmiedlechner, der betont, dass nur eine ÖVP, welche am „Rockzipfel“ der Industrie hängt, diese so wichtige Deklarierung mit Absicht verhindert.

