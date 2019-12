AVISO: Tanzschule Elmayer bittet zum Tanz für das Wiener Hilfswerk

Wien (OTS) - Am Montag, 6. Jänner 2020 laden die Tanzschule Elmayer und das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Motto „Alles Tour de Main“ zur 27. Benefizquadrille für das Wiener Hilfswerk ein. Bei der traditionellen Veranstaltung bereitet Thomas Schäfer-Elmayer Ballbesucherinnen und -besucher ebenso professionell wie unterhaltsam durch das Erlernen der Fledermausquadrille auf die Ballsaison vor. Ein vergnüglicher Abend in interessanter Gesellschaft – auch als Weihnachtsgeschenk ideal und vor allem sinnvoll. Denn der Reinerlös des Abends geht an den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks, eine Einrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung.

27. Benefizquadrille 2019

Zeit: Montag, 6. Jänner 2020, 18.30 Uhr

Ort: Tanzschule Elmayer, Bräunerstraße 13, 1010 Wien

Anmeldung: Tel. +43 1 512 36 61-1453 oder via E-Mail: imhofkomitee@wiener.hilfswerk.at

Um paarweise Teilnahme wird gebeten. Spendenbeitrag: EUR 25,- pro Person, Abendkassa: EUR 30,- pro Person, Jugendliche und Studierende: EUR 10,- pro Person.

Annemarie-Imhof-Komitee

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Mag. Barbara Feldmann unterstützt bereits seit mehr als 30 Jahren durch karitative Aktivitäten soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, das Bridgeturnier, die Elmayer-Quadrille und die Benefiz-Weihnachtsmärkte. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

Fotos zum Download finden Sie hier: Bilder Benefizquadrille

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Martina Stoll, MAS / Wiener Hilfswerk

T: +43 1 512 36 61-1453 / E: martina.stoll @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at / www.imhofkomitee.at