TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Mittwoch, 18. Dezember 2019, von Peter Nindler: "Ein hartes Nulldefizit"

Innsbruck (OTS) - Der Spielraum in der Budgetpolitik wird immer kleiner, weil die öffentlichen Ausgaben vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich davongaloppieren. Keine Schulden zu machen, ist das höchste der Gefühle. Sie abzubauen, fast unmöglich.

Budgets werden gemeinhin als die in Zahlen gegossene Politik bezeichnet. Mit ihnen profilieren sich Regierungen, an ihnen scheitern sie. Dass Tirol mit dem Doppelbudget für 2020/2021 zum zehnten Mal in Folge keine Schulden macht, spricht für eine umsichtige Haushaltsführung. Ob jahrelang unter einer schwarz-roten Landesregierung oder seit 2013 mit Schwarz-Grün. Doch hinter dem Nulldefizit steckt mehr als nur die politische Vorgabe einer schwarzen Null. Denn die Herausforderungen für die öffentliche Hand werden von Jahr zu Jahr größer, selbst in Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums. Wie zuletzt.

Zwei Zahlen verdeutlichen den immer kleiner gewordenen Spielraum für die Politik. 2011 betrug der Schuldenstand des Landes knapp 290 Millionen Euro, im übernächsten Jahr werden es 253 Millionen sein. Trotz Wachstumsphasen mit sprudelnden Einnahmen wird Tirol innerhalb von zehn Jahren nur 40 Millionen Euro Schulden abbauen. Verhältnismäßig wenig bei einem Landeshaushalt von vier Milliarden Euro. Das große Aber findet sich jedoch in den Gesundheits- und Sozialausgaben, die im selben Zeitraum um 66 bzw. 62 Prozent gestiegen sind. Dazu kommen noch Mindereinnahmen aus der Steuerreform und die Finanzspritze für die Hypo Tirol Bank. Mit 220 Mio. Euro aus vorgezogenen Dividenden des Landesenergieversorgers Tiwag wurde die Landesbank finanziell wieder flottgemacht. Geld, das natürlich im Budget kompensiert werden musste.

Zugleich gelang gerade in der Hypo Tirol die Trendwende. Von einst elf Milliarden Euro Landeshaftungen reduzierten sich diese auf 164,5 Millionen. Die Bank wurde – vor allem politisch gewollt – gesundgeschrumpft, das Familiensilber bleibt unangetastet. Das ist der zweite Eckpfeiler der Tiroler Budgetpolitik. Fast alle Bundesländer haben ihre lukrativen Beteiligungen und aushaftenden Wohnbaudarlehen für budgetäre Einmaleffekte verkauft, Tirol hält hingegen die Milliardenwerte von Tiwag und Wohnbauförderung weiter zusammen.

„Goldene Zeiten“ gibt es aber auch in Tirol nicht, vielmehr benötigt es kostendämpfende Maßnahmen. Die Spitalsreform steht deshalb in den nächsten Jahren im Mittelpunkt, um nur einen politischen Kraftakt zu nennen. Und die „Alles gratis“-Mentalität muss ebenfalls kritisch hinterfragt werden. Soziale Gerechtigkeit hat nämlich etwas mit sozialer Treffsicherheit zu tun. Der Nulltarif für öffentliche Leistungen soll nur für jene gelten, die nichts haben. Ansonsten benötigt es eine nachvollziehbare soziale Staffelung.

