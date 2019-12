BIO AUSTRIA Bauerntage 2020 – 16. Ausgabe unter dem Motto "Klima und Wandel"

Vom 28. bis 30. Jänner 2020 wird im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels die größte Weiterbildungsveranstaltung der Bio-Landwirtschaft abgehalten.

Wien (OTS) - Vom 28. bis 30. Jänner 2020 geht im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels die größte Weiterbildungsveranstaltung für die biologische Landwirtschaft über die Bühne. Wie jedes Jahr werden sich bei den BIO AUSTRIA-Bauerntagen zahlreiche Biobäuerinnen und Biobauern aus ganz Österreich sowie angrenzenden Ländern einfinden. Die diesjährige Ausgabe wird unter dem Leitthema "Klima und Wandel" abgehalten.

Noch nie zuvor wurde gesellschaftlich derart intensiv und breit über das Thema Klimawandel debattiert und medial darüber berichtet, wie im vergangenen Jahr. Es gibt keinen Bereich, der von der Klimakrise und der dazu geführten gesellschaftlichen Diskussion unberührt ist. Das gilt auch für den Bereich der Landwirtschaft. Nicht zuletzt ist für all jene, die in und mit der Natur arbeiten, die Klimaveränderung bereits deutlich spürbar.

Am Eröffnungstag der Bauerntage wird daher in mehreren Vorträgen der Frage nachgegangen, welches Potenzial die Landwirtschaft enthält bzw. entfalten kann, um einen Beitrag zur Lösung der Klimakrise zu leisten. Als Eröffnungsrednerin wird die Klimaforscherin Em.Univ.Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb Ursachen, Umfang und Lösungspotenziale der Klimakrise erläutern und dabei auch die Rolle der Landwirtschaft beleuchten.

Am Ende des Eröffnungstages wird der Bio-Innovationspreis "Bio-Fuchs" vergeben, der diesmal folgerichtig unter dem Titel "Der klimafitte Betrieb" steht.

In den darauf folgenden zwei Tagen besteht für BesucherInnen auch diesmal wieder die Möglichkeit, aus einem breiten Angebot an Fachtagen zu wählen. Das Leitthema „Klima und Wandel“ zieht sich auch in den Fachtagen durch das Programm.

Die Bauerntage stehen allen an der Bio-Landwirtschaft interessierten Personen offen.

Zum Eröffnungstag sind VertreterInnen der Medien herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist erbeten, unter 0676/842 214 214 bzw. markus.leithner @ bio-austria.at

Programm:

Dienstag, 28. Jänner 2020 – ab 10:00 Uhr: Eröffnungstag

Eröffnungstag Mittwoch, 29. Jänner 2020, 09:00 bis 17:00 Uhr: fünf parallele Bio-Fachtage: Ackerbautag, Milchviehtag, Schaftag, Tag des bio-dynamischen Landbaus, Direktvermarktertag; Abendprogramm: Ordentlich! Schlampert – Biodiversität humorvoll ins Rampenlicht gerückt

Donnerstag, 30. Jänner 2020, 09:00 bis 17:00 Uhr: fünf parallele Bio-Fachtage: Bodenpraktikertag, Fleischrindertag, Bienentag, Geflügeltag, Schweinetag; Sowie ein Persönlichkeitstag

Programm im Detail und Anmeldung unter www.bio-austria.at/bauerntage

Anmeldung erforderlich – bis Freitag, 17. Jänner 2020!

Tel. Rückfragen zum Programm: 0732/654884

Rückfragen & Kontakt:

BIO AUSTRIA

Markus Leithner, MSc.

Pressesprecher

+43 676 842 214 214

markus.leithner @ bio-austria.at