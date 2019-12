Unterstützen Sie das Christkind mit Respekt.net!

Österreichs spendenbasierte Crowdfunding-Plattform #1 für gemeinnützige Projekte

Wien (OTS) - Respekt.net ist Österreichs Crowdfunding-Plattform für eine bessere Gesellschaft. Engagierte Initiativen mit gemeinnütziger Ausrichtung werden mit potenziellen Unterstützerinnen und Unterstützern vernetzt. Respekt.net geht es vor allem um die kleinen Gruppen und Vereine, die sich sonst oft nur schwer auf dem „Spendenmarkt“ durchsetzen können.

„Vor den Feiertagen benötigen noch einige wichtige Initiativen unsere Unterstützung. Wir sammeln unter anderem Spenden, um medizinische Behandlungen in Äthiopien zu ermöglichen, für ein beispielgebendes Integrationsprojekt im Wiener Basketball und für die Absicherung der Rechtsberatung des Verein ZARA“, erklärt Respekt.net-Präsidentin Dr.in Bettina Reiter, und weiter: „Das Besondere an der Respekt.net Crowdfunding-Plattform ist, dass wir den Initiativen eine gut sichtbare Plattform bieten. Da die Projekte so vielfältig sind, so viele gesellschaftspolitische Themen zu finden sind, wird bei Respekt.net wohl jede und jeder einen guten Zweck finden, den sie oder er unterstützen möchte. Besuchen Sie uns auf www.respekt.net und unterstützen Sie das Christkind!“



Mit Gutscheinen zivilgesellschaftliches Engagement erleichtern

Sie können auch Ihre Lieben und Ihr Umfeld sinnvoll beschenken: Als registrierte*r Benutzer*in können Sie Gutscheine erwerben, die Beschenkten können die Gutscheine dann bei einem beliebigen Projekt einlösen und so einer Initiative, die ihnen persönlich am Herzen liegt, zur erfolgreichen Finanzierung verhelfen. Ein schönes Weihnachtsfest für alle, die Schenker*innen und die beschenkten Initiativen!

Mehr als 2,5 Mio. Euro für zivilgesellschaftliches Engagement



Die Respekt.net Crowdfunding-Plattform besteht seit 2011. In den letzten 8 Jahren konnten über 500 Initiativen und Projekte mit einem Gesamtspendenvolumen von über 2,5 Millionen finanziert und somit umgesetzt werden. In den letzten drei Jahren konnte Respekt.net 77 Prozent der eingereichten Projekte erfolgreich finanzieren.

