Wie funktioniert Innovation in familiengeführten Leitbetrieben?

Wien (OTS) - „Innovationskraft ist einer der wichtigsten Faktoren für die österreichische Wirtschaft, denn Unternehmen mit hoher Innovationskraft sind nicht nur international erfolgreicher, sondern auch krisenfester“, so Prof. FH-Prof. Dr. Georg Jungwirth der FH Campus 02. Im Auftrag der Julius Raab Stiftung führte Professor Jungwirth eine Studie zum Thema Innovation in familiengeführten Leitbetrieben durch. Die Ergebnisse wurden heute Vormittag in Wien präsentiert.

Kunden als wichtige Innovationsquelle

Neben der geförderten Innovation, die im Unternehmen selbst vorangetrieben wird, zählen Kunden zur zweitwichtigsten Innovationsquelle für Unternehmen. Darüber hinaus wird auch der Managementebene eine hohe Impulskraft als Inputgeber beigemessen, etwa im Aufzeigen von neuen Markt- und Megatrends, die sich nicht aus der Kundenstruktur selbst ergeben. Das hat natürlich auch großen Einfluss auf die Unternehmenskultur der Betriebe, denn wenn die Geschäftsführung Innovation fordert und fördert, werden auch die Mitarbeiter innovativer.

Innovationsprozess als Kreislauf

Durch die geforderte Agilität wird die Organisation im Gesamten widerstandsfähiger und kann leichter und rascher auf ihre Umwelt reagieren. Darüber hinaus werden die Produkte verbessert, das Portfolio vergrößert und die Kundenbindung gesteigert. Diese positiven Eigenschaften schlagen sich natürlich auch im wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens nieder. Der Innovationsbereich wird in führenden Unternehmen oft als Kreislauf gesehen, wie einer der Befragten beschreibt: „Der finanzielle Erfolg zahlt die Innovation und die Innovation führt zum zukünftigen Geschäft.“

Der Erfolg gibt ihnen Recht

Rund 200 österreichische Unternehmen können stolz von sich sagen, eine am Weltmarkt führende Position einzunehmen, während knapp 50 weitere Betriebe in ihrer Branche Europamarktführer sind. Martha Schultz, Präsidentin der Julius Raab Stiftung und Unternehmerin in Tirol zeigt sich stolz: „Österreichs Unternehmer haben eine immense Innovationskraft – wir müssen sie nur vor den Vorhang holen.“ Sie selbst geht mit ihrem Unternehmen mit gutem Beispiel voran, auch wenn es manchmal Gegenwind gibt: "Unser Motto ist: Immer ein Schritt voraus. Als Unternehmerin muss man Mut für Neues haben und mit Tatkraft seine Ideen auch umzusetzen."

Die Julius Raab Stiftung

Das nimmt sich auch die Julius Raab Stiftung zu Herzen und schafft immer wieder neue Impulse für Politik und Wirtschaft, um das Unternehmertum in Österreich zu stärken. Als einer der führenden Think-Tanks Österreichs folgt die Stiftung ihrem unternehmerischen Selbstverständnis und sieht sie sich auch als „Do-Tank“. Ihre Ideen sollen Österreich positiv verändern. Dabei orientiert man sich an den Grundwerten der Freiheit, Verantwortung, Solidarität, Chancengerechtigkeit und Ehrlichkeit und entwickelt in der Tradition des Namensgebers, Julius Raab, das erfolgreiche Modell der Sozialen Marktwirtschaft zeitgemäß weiter.



