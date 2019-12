Schenken macht glücklich – im Online-Shop der Caritas sogar gleich mehrere Menschen mit nur einem Geschenk

Viele Menschen möchten zu Weihnachten ein besonderes Geschenk machen: Ein Geschenk mit Sinn. Auf www.schenkenmitsinn.at findet man Weihnachtsgeschenke, die Menschen in Not helfen.

Mit dem Schenken ist immer ein Moment des Glücks verbunden

„Schenken wir uns heuer nichts“ oder „ich wünsche mir nichts, ich hab‘ doch schon alles“, Sätze, die man in der Weihnachtszeit häufig zu hören bekommt. Mit dem Schenken ist jedoch immer ein Moment des Glücks verbunden. Der Online-Shop schenkenmitsinn.at der Caritas bietet genau das: Hilfsprojekte, die nicht nur den Beschenkten, sondern auch Menschen in Not Freude bereiten. Ein Geschenk mit Sinn, das Menschen hilft, kann beispielsweise eine Ziege, ein Esel oder ein Funken Wärme sein.

Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe und des Mitgefühls

Passend zu Weihnachten können Sie etwa mit einem Schlafplatz für Mutter und Kind, einer Ziege, die armutsgefährdeten Frauen in Afrika Chancen schenkt oder mit einem Schlafsack für einen obdachlosen Menschen Gutes tun.

Die beschenkte Person freut sich über das schöne Billet mit kurzer Projektbeschreibung und erfährt, wie konkret geholfen wird. Großartigen Menschen kann man auch durch ein farbiges T-Shirt mit der Aufschrift „Großes Herz genau hier“ oder dem eleganten Haube-Schal-Set mit der Aufschrift „Wärme schenken“ in bordeauxrot oder grün eine Freude machen.

Zum Jahreswechsel statt Neujahrsvorsätzen Glück schenken

Zu Silvester nehmen sich viele Menschen gerne Neujahrsvorsätze vor, die sie dann oft nicht einhalten. Eine Möglichkeit, sich gleich ohne große Mühe gut zu fühlen, ist, die Vorsätze über Bord zu werfen und jemand anderem zu helfen.

Im Online-Shop finden sich kleine und große Aufmerksamkeiten, die „Schwein“ fürs neue Jahr bringen: Ein Schwein als Sprungbrett, ein Stoffschweinchen als Symbol des Glücks oder ein Glückschweinchen-Spiel. Begrüßen Sie das neue Jahrzehnt richtig und spenden Sie einen Funken Glück.

Ein neues Jahr bedeutet ja auch immer einen Neustart: Mit einem Babypaket für einen guten Start ins Leben greifen Sie einer Jungfamilie unter die Arme und mit Schuljause für Kinder in Not sorgen Sie für gute Startbedingungen für deren Zukunft.

Schenken mit Sinn – dreifach sinnvoll: Abwicklung durch langzeitarbeitslose Menschen

Die Abwicklung rund um Schenken mit Sinn erfolgt durch das Projekt „IdA – Integration durch Arbeit“ in Knittelfeld, Steiermark. Das Projekt gibt langzeitarbeitslosen Menschen in Österreich eine Beschäftigung. Sie kümmern sich um Ihre Bestellung, organisieren das Lager, verpacken die Produkte, kuvertieren die Geschenkkarten und bereiten den Versand vor. Begleitend erhalten die TeilnehmerInnen individuelle sozialpädagogische Betreuung. Wieder Arbeit zu haben stärkt das Selbstwertgefühl und sichert die Existenz.

Alle Hilfsprojekte der Caritas sowie T-Shirts, Taschen und Produkte aus Caritas-Einrichtungen finden sich im Online-Shop unter:

schenkenmitsinn.at

