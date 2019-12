Österreichs Gaskunden sehr zufrieden mit Gasnetzbetreibern

Österreichs Haushalte sind mit den Leistungen ihrer Gasnetzbetreiber äußerst zufrieden, das Thema „erneuerbare Gase“ erreicht den Endkunden

Wien (OTS) - Die österreichischen Gaskunden sind mit den Leistungen ihrer Gasnetzbetreiber sehr zufrieden. Dies zeigt eine aktuelle Studie, die von marketmind Wien im Auftrag der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) durchgeführt wurde.

Neun große österreichische Gasnetzbetreiber, die sich an der Umfrage beteiligten, schneiden in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität sehr gut ab. „Die mehr als 1.800 befragten Kundinnen und Kunden beurteilen ihre Gasnetzbetreiber wieder hervorragend und schätzen deren Zuverlässigkeit und Kompetenz“, freut sich Dipl.-Ing. Michael Haselauer, Vizepräsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW).

Die Gasnetzbetreiber werden laut der Umfrage als äußerst zuverlässig (Mittelwertindex 1,24 auf einer Schulnotenskala) eingestuft. Hoch zufrieden ist man auch mit der gebotenen Sicherheit (Mittelwertindex 1,30) und der Qualität der Serviceleistungen (Mittelwertindex 1,35).

Gas steht aus Sicht der Befragten jederzeit störungsfrei zur Verfügung und Termine für beispielsweise Zählermontage oder Instandhaltungsarbeiten werden verlässlich eingehalten. Mit der Durchführung der Gaszählerablesung sind 94 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sehr zufrieden bzw. zufrieden. Unbestritten ist auch die technische Kompetenz des Gasnetzbetreibers. Sie wird mit einem Mittelwert von 1,32 wieder hervorragend bewertet. Darüber hinaus geben 92 Prozent der befragten Auskunftspersonen an, dass es sehr einfach bzw. einfach ist, ein Gasgebrechen beim 24h Notdienst oder bei der Gasnotrufnummer 128 zu melden.

Thema erneuerbares Gas kommt langsam beim Kunden an

Bei der heurigen Umfrage wurden erstmalig auch Fragen zum Thema „erneuerbares Gas“ gestellt. Immerhin 17 Prozent der Befragten geben an, schon davon gehört zu haben, dass erneuerbares Gas im Gasnetz vorhanden ist. Fragt man danach, welche spontane Assoziationen es zu erneuerbarem Gas gibt, werden vor allem die Begriffe Biogas, Biomüll und Umweltschonung genannt. Als Vorteile von erneuerbarem Gas sehen die Befragten vor allem die Unabhängigkeit von Importen, die regionale Herstellung und den positiven Einfluss auf die heimische Wirtschaft.

„Erneuerbare Gase sind ein zentraler Teil der österreichischen Energiezukunft“, betont Vizepräsident Haselauer. „Wir arbeiten mit Vehemenz daran, die technischen Voraussetzungen für einen reibungslosen Wechsel von fossilem Gas auf erneuerbares Gas zu schaffen und haben eine energieträgerneutrale Infrastruktur zur Verfügung, die für die Energiewende unverzichtbar ist.“

STUDIENDETAILS

An der Studie nahmen 9 von insgesamt 21 österreichischen Gasnetzbetreibern teil.

In alphabetischer Reihenfolge: Energie Graz GmbH & Co KG, Energienetze Steiermark GmbH, eww AG, LINZ Netz GmbH, Netz Burgenland GmbH, Netz Niederösterreich GmbH, Netz Oberösterreich GmbH, Salzburg Netz GmbH, Vorarlberger Energienetze GmbH.

Durchgeführt wurde die Studie im Auftrag der ÖVGW von marketmind Wien.

Stichprobengröße: 1.821 Interviews, Personen (Haushalt und Gewerbe bis max. 50.000 kWh/Jahr) des jeweiligen Verteilnetzbetreibers

Methode : CATI (Computerunterstütze Telefoninterviews); verwendet wurden 5-stufige Skalen, wobei 1 „sehr zufrieden“ und 5 „überhaupt nicht zufrieden“ bedeutet

Durchführungszeitraum : Ende August bis Anfang November 2019

Über die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die freiwillige Vertretung der österreichischen Gasnetzbetreiber und Wasserversorgungsunternehmen. Sie zählt 21 Gasnetzbetreiber und mehr als 260 Unternehmen im Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 1.500 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80 % der Bevölkerung mit Trinkwasser.

