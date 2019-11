TV-Tipp: „Blind ermittelt“ mit Philipp Hochmair ist wieder da

Gleich zwei neue Folgen mit dem TV-Star am 2. und 9. Dezember auf ORF 1

Wien (OTS) - Nach dem großen Auftakterfolg mit dem ersten Film aus der Reihe im Vorjahr („Die toten Mädchen von Wien“), wird jetzt im Dezember gleich zweimal „Blind ermittelt“. In den vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderten Folgen „Blutsbande“ und „Das Haus der Lügen“ gibt es endlich ein Wiedersehen mit dem erblindeten Ex-Chefinspektor Alexander Haller (Philipp Hochmair) und seinem Berliner Freund und Assistenten Nikolai „Niko“ Falk (Andreas Guenther).

In „Blutsbande“ (2.12., ORF 1, 20.15 Uhr) wird Hallers Schwester Sophie vor den Augen Nikos aus dem Wiener Burgtheater entführt. Niko glaubt zunächst an einen Zusammenhang mit seinen Wettschulden, doch bald stellt sich heraus, dass das Verbrechen tief in die Familiengeschichte Hallers führt.

Als „Das Haus der Lügen“ (9.12., ORF 1, 20.15 Uhr) entpuppt sich ein Wiener Elite-Internat, dessen ehemaliger Direktor verbrannt aufgefunden wird. Das ist ganz offenbar kein Unfall und potentielle Täter mit Motiv und dunklen Geheimnissen scheint es in der Bildungseinrichtung reichlich zu geben. Haller ermittelt undercover als Musiklehrer und findet dabei auch seine romantische Seite wieder.

In der Produktion von Mona Film, Wien und Tivoli Film, München, sind neben Philipp Hochmair und Andreas Guenther auch wieder Patricia Aulitzky (Hallers Schwester Sophie), Johannes Silberschneider (Oberstaatsanwalt Pohl) und Jaschka Lämmert (Ermittlerin Laura Jander) dabei.

Ein Foto der Produktion stellt Ihnen der FERNSEHFONDS AUSTRIA auf der Website der RTR-GmbH unter https://www.rtr.at/de/pr/PI29112019FFAT zum Download zur Verfügung.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Gefördert wird die Herstellung von Fernsehfilmen, -serien und -dokumentationen mit einem klar erkennbaren wirtschaftlichen Österreichbezug von Produktionsunternehmen mit einer Betriebsstätte oder Zweigniederlassung in Österreich. Das jährlich von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA unter www.fernsehfonds.at.

Rückfragen & Kontakt:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

Andreas Kunigk

Pressesprecher Fachbereich Medien und KommAustria

+43 1 58058-168

andreas.kunigk @ rtr.at