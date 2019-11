Die Atomlüge geht weiter - Atomenergie kann unser Klima nicht retten!

Das Anti Atom Komitee appelliert an die Bundesregierung ein klares NEIN zu Atomenergie als Klimaschutz der EU Kommission zu vermitteln.

Freistadt (OTS) - „Der Anteil von Atomstrom an der Weltstromproduktion beträgt nur ca. 10 Prozent, und damit tragen Atomkraftwerke nur etwa 2 Prozent !! zur Weltenergieproduktion bei. Allein diese Zahlen machen deutlich, dass Atomkraft nicht im Geringsten einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann“, stellt Manfred Doppler vom Anti Atom Komitee klar.

„Es ist auch Tatsache, dass auch ein noch so ambitionierter Neubau von Atomkraftwerken nicht einmal die Steigerung des Stromverbrauches abdecken könnte und lediglich die Weiterentwicklung von echtem Ökostrom behindert. Klar ist auch, dass Atomkraft viel zu langsam ist und somit wichtige Zeit für wirkungsvolle Maßnahmen gegen den Klimawandel vergeudet wird“, so Manfred Doppler weiter und er appelliert abschließend eindringlich an die Bundesregierung, Atomkraft als Klimaschützer klar abzulehnen und dies der EU-Kommission unmissverständlich zu vermitteln.

