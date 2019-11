Jan Pöltner ist „Alumnus des Jahres 2019“ der FHWien der WKW

Der 1000things-Gründer wurde bei der Alumni-Nacht der Fachhochschule, die heuer ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, geehrt. Die Keynote hielt Wirtschaftsphilosoph Anders Indset.

Wien (OTS) - Jan Pöltner, Absolvent des Bachelor-Studiengangs Journalismus & Medienmanagement, wurde von den Gästen der Alumni-Nacht 2019 am 21. November im Wiener Palais Wertheim zum „Alumnus des Jahres“ der FHWien der WKW gewählt. Pöltner ist Gründer und Geschäftsführer der 1000things GmbH. Das Online-Unternehmen mit Sitz in Wien betreibt die laut Eigenaussage größte Inspirationsplattform Österreichs, die täglich zehntausende BenutzerInnen mit Tipps für Aktivitäten versorgt und anderen Unternehmen Möglichkeiten bietet, mittels Content-Marketing ihre Zielgruppen anzusprechen. „An der FHWien der WKW habe ich einerseits von tollen Vorlesungen profitiert“, blickte Jan Pöltner auf sein Studium zurück. „Andererseits konnte ich ein berufliches Netzwerk aufbauen – eine tolle Mischung, die mir viel gebracht hat.“

Drei erfolgreiche AbsolventInnen traten im Finale an

Ins Finale bei der Wahl zum Alumnus / zur Alumna des Jahres hatten es neben Jan Pöltner mit Michael Höfler und Karin Zörner zwei weitere erfolgreiche AbsolventInnen der FHWien der WKW geschafft. Michael Höfler absolvierte den Diplom-Studiengang Marketing & Sales und leitet derzeit die Konzernkommunikation bei der A1 Telekom Austria Group. Karin Zörner schloss den Diplom-Studiengang Kommunikationswirtschaft ab und ist mittlerweile Head of Channel Marketing DE & AT bei Amazon Deutschland. Durch den Abend führte ORF-Sportmoderatorin Alina Zellhofer, eine weitere Absolventin der auf Management und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule.

Der „digitale Tsunami“ steht laut „Rock'n'Roll Plato“ Anders Indset erst bevor

Mit provokanten Thesen zur Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft inspirierte Anders Indset die rund 250 Gäste der Alumni-Nacht zum Nachdenken. Der „digitale Tsunami“ stehe uns erst bevor, erklärte der aus Norwegen stammende und in Deutschland lebende Wirtschaftsphilosoph, Bestseller-Autor und Keynote-Speaker. Angesichts der drohenden und in manchen Ländern schon herrschenden „Algorithmokratie“ steht Indset zufolge das Menschsein auf dem Spiel. Der „Rock'n'Roll Plato“ brach eine Lanze für einen „humanistischen Kapitalismus“ sowie für die „Kunst des Denkens“. Außerdem plädierte er für eine Integration der Gefühle ins Geschäftsleben. „Was wir heute als Soft Skills bezeichnen, das sind eigentlich die wahren Hard Skills: Verletzbarkeit, Umgang mit Gefühlen, zugeben zu können, dass man nicht alles weiß.“

Hoher Praxisbezug im Studium als Erfolgsrezept

Rund 11.000 AbsolventInnen hat die FHWien der WKW, die 2019 ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, bisher hervorgebracht. Für viele legte das Studium den Grundstein für Karrieren im In- und Ausland. „Dass viele unserer AbsolventInnen beruflich so erfolgreich sind, macht uns sehr stolz“, freut sich Michael Heritsch, CEO der FHWien der WKW. Als Erfolgsrezept bezeichnet er den hohen Praxisbezug der Ausbildung: „Zwei Drittel unserer Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die Betriebe schätzen die praxisnahe akademische Ausbildung, die unsere Studierenden erhalten“, so Heritsch weiter.

Die Alumni-Nacht 2019 der FHWien der WKW wurde von den zwei Hauptsponsoren Paysafe und karriere.at unterstützt. Radio NJOY 91.3, der Ausbildungssender der FHWien der WKW, berichtete über die Alumni-Nacht und sorgte für die Musik.

