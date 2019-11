TIROLER TAGESZEITUNG, Meinung vom 26.November 2019 von Karin Leitner - „Ein Hochmütiger, der den Fall nicht akzeptieren will“

Innsbruck (OTS) - Anfang Oktober tat Heinz-Chris­tian Strache in einem Wiener Weinlokal vor Journalisten mit großer Geste kund, dass es für ihn vorbei sei mit der Politik. Er werde kein Amt, keine Funktion mehr anstreben: „Ich ziehe mich aus dem öffentlichen Leben zurück.“ Der „freiheitlichen Familie“ zuliebe tue er das – um „eine Zerreißprobe der FPÖ zu verhindern“. Und so stelle er die Parteimitgliedschaft „ruhend“. Dem Rauswurf zuvorkommen wollte er damit; der drohte ihm. Strache hatte die Partei nach oben gebracht – und wieder hinunter. Mit den Ibizereien und der Spesen-Affäre hatte er nicht nur den Freiheitlichen geschadet, er schadete der Politik und dem Land. Die Blauen suspendierten Strache lediglich – hoffend, das unrühmliche Kapitel sei damit erledigt.

Das war es nicht. Es ist wie weiland bei Jörg Haider: Kaum war er weg, will er auch schon wieder da sein. Zum Ärger seines Nachfolgers Norbert Hofer postete Strache als Privatmann auf Facebook weiter. Nun setzte er sich als solcher bei der Raucher-Demo auf der Bühne in Szene – und bot sich hernach auch noch als Obmann und Spitzenkandidat der Wiener Freiheitlichen an.

Ob es Öffentlichkeitsentzugserscheinungen eines Geltungssüchtigen sind, ob ihn Rache an der „freiheitlichen Familie“ leitet, weil sie ihn verstoßen hat – eines zeigt sich jedenfalls: Dieser Mann hat weder Unrechtsbewusstsein noch Einsichtsvermögen. Selbstreflexion ist ihm fremd. Jemand, der Derartiges geliefert hat wie Strache – da ist ja auch noch die Postenbesetzungs-Causa –, sollte nur noch eines tun:

es gut sein lassen und schweigen. Aber hätte Strache jenen Anstand, den er so oft gepredigt hat, dann wäre er nicht dort, wo er jetzt ist. Dann hätte er in der Balearen-Finca in keine Falle gelockt werden können, dann hätte ihn die Regierungsmacht nicht berauscht, dann hätte er als deklarierter Vertreter der „kleinen Leute“ nicht dem Luxus gefrönt. Vom Opferlamento sollte er endlich lassen. Strache hat sich selbst zu Fall gebracht.

