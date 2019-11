Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen - Disoski fordert gesetzliche Grundlagen gegen Hass im Netz

Grüne für rasche Umsetzung der Istanbul-Konvention

Wien (OTS) - "Gewalt gegen Frauen tritt in vielen Facetten in Erscheinung. Sexismus, sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigung spiegeln sich dementsprechend auch in der digitalen Welt wider: Eine Studie zeigt, dass jede dritte Frau* bzw. jedes dritte Mädchen im vergangenen Jahr mindestens eine Form von Gewalt im Netz erlebt hat. Darunter Beleidigungen und Beschimpfungen, Drohungen, Cyber-Stalking und -Mobbing. Der Schutz von Frauen* und Mädchen vor Gewalt im Netz steht noch zu wenig im Fokus und braucht dringend gesetzliche Grundlagen", sagt Meri Disoski, Grüne Natonalratsabgeordnete, anlässlich des heutigen Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen.



Bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, finden die "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" statt, die weltweit auf die Problematik aufmerksam machen. "Wegen des hohen Ausmaßes von Gewalt gegen Frauen hat die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt kürzlich den Notstand in ihrer Stadt ausgerufen, in der Vorwoche haben in Paris und Rom Großdemonstration gegen Gewalt an Frauen stattgefunden. Gewalt gegen Frauen kennt keine geografischen Grenzen, Herkunft oder Einkommen. 19 Frauen wurden in Österreich im laufenden Jahr von Männern ermordet. Wir brauchen dringend einen Ausbau der Gewaltprävention und des Gewaltschutzes, die flächendeckende Betreuung in Frauen*häusern und Opferschutzeinrichtungen und eine rasche Umsetzung der Istanbul-Konvention", sagt Disoski.



Die Istanbul-Konvention ist ein Europaratsübereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. "Gewalt gegen Frauen ist ein strukturelles, auf patriarchale Machtverhältnisse zurückzuführendes Problem und zählt zu den schwersten geschlechtsspezifischen Menschenrechtsverletzungen. Die Istanbul-Konvention des Europarats gilt als Meilenstein im europaweiten Kampf gegen Gewalt an Frauen. Österreich hat dieses Übereinkommen 2013 ratifiziert, eine Expert*innengruppe hat im Vorjahr den Umsetzungsstand kritisiert", sagt Disoski, die auch eine parlamentarische Anfrage zur Umsetzung der Istanbul-Konvention eingebracht hat.



