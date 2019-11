Oö. Volksblatt: "Wider die Gewalt!" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 25. November 2019

Linz (OTS) - Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Dieser hat leider immer noch seine traurige Berechtigung – und das bei weitem nicht nur in Ländern mit anderen gesellschaftlichen, politischen und religiösen Strukturen als hierzulande. Auch in Westeuropa werden Frauen täglich Opfer männlicher Gewalt, wobei die Täter oft im engsten persönlichen Umfeld zu finden sind. Erst kürzlich hat etwa in Niederösterreich ein Mann seine Frau und seine beiden Kinder getötet. Das Motiv: Sie wollte die Trennung. Und in Tirol hat ein Mann seine Ex-Freundin, deren Familie und neuen Lebensgefährten umgebracht. Und Tötung ist „nur“ die extremste Ausformung, Gewalt beginnt schon viel früher.

Ein Teil des Problems ist, dass in unserer Gesellschaft Verhaltensweisen als typisch männlich und positiv konnotiert gelten, die zumindest Letzteres keinesfalls verdient haben: Ein aufbrausendes Gemüt, mangelnde Selbstkontrolle, aggressives und besitzergreifendes Handeln, Selbstüberschätzung und Ähnliches werden allzu oft immer noch als Zeichen der Stärke gedeutet.

Gegen derlei Auswüchse anzukämpfen ist eine Aufgabe für uns alle:

Politik, Gesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Vereine, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel.

