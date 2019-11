Steiermark-Wahl: Korosec gratuliert Hermann Schützenhöfer zum klaren Wahlsieg

Seniorenbund-Präsidentin sieht Bestätigung von Schützenhöfers Reformkurs.

Wien (OTS) - „Meine herzliche Gratulation an Hermann Schützenhöfer zu seinem Sieg bei den heutigen Landtagswahlen in der Steiermark. Das gute Ergebnis von 36% sowie der große Abstand zum Zweitplatzierten sind ein klarer Vertrauensbeweis der Bevölkerung an ihn und die Neue Volkspartei“ , freut sich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec.

„Schützenhöfer hat als Landeshauptmann überzeugt. Sein zukunftsweisender Reformkurs sowie die Besonnenheit und das Verantwortungsbewusstsein, mit dem er sein Amt ausgeübt hat, werden honoriert“, hält Korosec fest. Sie sieht den Wahlsieg in der Steiermark, der nur der jüngste in einer langen Reihe von ÖVP-Wahlerfolgen ist, als „klares Signal, dass der Weg, den die Neue Volkspartei unter Sebastian Kurz für Österreich eingeschlagen hat, der richtige ist.“

Mit Hermann Schützenhofer und seinem großartigen Team an der Landesspitze könne die Steiermark laut Ingrid Korosec „einer nachhaltigen und positiven Zukunft entgegensehen“, wie die Seniorenbund-Präsidentin abschließend betont.

