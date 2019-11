Die ALBERTINA setzt ein Zeichen in Orange

Das Albertina Museum unterstützt die Kampagne „Orange the World“ gegen Gewalt an Frauen

Wien (OTS) - Vom 25. November bis 10. Dezember 2019 findet in Österreich zum dritten Mal die internationale Kampagne „Orange The World“ gegen Gewalt an Frauen statt. Die Albertina unterstützt die Initiative von UN Women Austria in Kooperation mit Soroptimist International Österreichische Union, HeForShe Graz und dem Ban Ki-moon Centre for global citizens und beleuchtet ihre Fassade ab der kommenden Woche in Orange.

In Österreich ist jede fünfte Frau ab dem 15. Lebensjahr von physischer und/oder sexueller Gewalt betroffen. Während dieser „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ werden prominente Gebäude in Österreich orange beleuchtet, um die Botschaft „Stoppt Gewalt an Frauen“ weithin sichtbar zu machen.

Zwischen dem „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen”, und dem „Internationalen Tag der Menschenrechte” erstrahlen weltweit Gebäude in oranger Farbe, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen und damit zur Enttabuisierung dieses Themas beizutragen.

