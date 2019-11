AVISO: Clemens Unterreiner Benefiz-Weihnachtskonzert 2019

Der Staatsopernbariton bittet zur Traditionsveranstaltung für seinen Verein HILFSTÖNE - und präsentiert zahlreiche künstlerische Ehrengäste.

Wien (OTS) - Auch im Jahr 2019 lädt Staatsopernbariton Clemens Unterreiner zu seinem traditionellen Benefiz-Weihnachtskonzert. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 11. Dezember 2019 ab 19.00 Uhr in der Lutherischen Stadtkirche AB statt. Präsentiert werden Arien, Gebete, Weihnachtslieder und Weihnachtsgeschichten. Jedes Jahr geht der Reinerlös an sorgfältig ausgesuchte karitative, soziale und nachhaltige Projekte von Clemens Unterreiners Verein HILFSTÖNE. Auch der Aktionsraum des Wiener Hilfswerks – eine Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung – durfte sich in den vergangenen Jahren immer über eine Spende freuen.



Clemens Unterreiner Benefiz-Weihnachtskonzert 2019

Zeit: Mittwoch, 11. Dezember 2019, ab 19.00 Uhr (Einlass: 18.15 Uhr)

Ort: Lutherische Stadtkirche AB, Dorotheergasse 18, 1010 Wien

Künstler/innen: Renate Holm, Andreas Schager, Valentina Nafornita, Jongmin Park, Zoryana Kushpler, Andrea Jonasson, Lidia Baich, Janoska Ensemble. Chor: André Comploi und cantus iuvenis. Orgel: Kantorin Erzsébet Windhager-Geréd. Am Blüthner Flügel: Sasha Goloubitskaia. Trompete: Matthias Kernstock. Blechbläserensemble: MUK.wien.brass

Nach dem Konzert Agape im Gemeindesaal und Punschausschank im Innenhof.

Plätze unter www.hilfstoene.at/tickets

Infos unter www.unterreiner.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Clemens Unterreiner - Website Online-Info zum Künstler News, Termine, Pressebilder

