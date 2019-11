Mit einem echten Christbaum aus Niederösterreich die regionale Wirtschaft stärken

Die Liste der Vorteile eines Naturbaumes ist lang und spricht für sich

St. Pölten (OTS) - Ein Plastikbaum "Made in China" oder doch lieber ein Baum von einem Christbaumbauern aus der Region? Jahr für Jahr haben Konsumenten die Qual der Wahl. Dabei sprechen die Vorteile eines Naturchristbaums aus Niederösterreich eigentlich schon für sich.

Wirtschaftsmotor Naturchristbaum

Der Kauf eines Baumes aus der Region bedeutet heimische Wertschöpfung: Niederösterreichs Christbaumbauern verkaufen etwa 1,1 Mio. Bäume pro Saison. Damit fließen nicht nur 22 Mio. Euro in die ländlichen Gebiete, sondern es werden dank der Ernte und dem Verkauf auch 1.000 Arbeitsplätze gesichert. Und das in Regionen, wo es sonst nicht so viel Arbeit gibt.

Klimaschutz durch nachhaltige Kaufentscheidung

Aber nicht nur den Regionen kommt der Griff zu einem Naturbaum zugute. Auch das Klima profitiert von dieser nachhaltigen Kaufentscheidung, denn in den niederösterreichischen Kulturen werden die Christbäume nach strengen, naturnahen Bestimmungen aufgezogen. Zudem bieten die Kulturen seltenen Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause. Außerdem legt ein österreichischer Naturbaum bis zu den Verbrauchern im Schnitt nur 40 Kilometer zurück - ein Wert, den ein im Ausland produzierter Plastikbaum nicht einmal ansatzweise erreicht.

Der Christbaum als Sauerstoffproduzent

Eine Christbaumkultur im Ausmaß von einem Hektar benötigt im Zeitraum von zehn Jahren für ihr Wachstum 95 bis 143 t Kohlendioxid und produziert zeitgleich 70 bis 105 t Sauerstoff. Auch die Filterfunktion der Bäume ist enorm: So werden Staubpartikel aus der Luft gefiltert, was sich positiv auf das Kleinklima auswirkt.

Weihnachtsstimmung dank Weihnachtsduft

Alles in allem bringt der Naturchristbaum also einen Mehrwert für Mensch und Natur. Aber mal ehrlich: Der Duft der Tannennadeln, die Gemütlichkeit dank natürlicher Materialien, eine weihnachtliche Atmosphäre und vieles andere mehr holt man sich nur mit einem Naturbaum ins Haus - und das am besten mit einem, der eine niederösterreichische Herkunftsschleife trägt, denn die steht für höchste Qualität und besten Service, strahlende Augen natürlich inklusive. (Schluss)

